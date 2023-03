Logo do bitcoin é projetado no prédio do Banco Central Europeu em protesto

Um grupo de manifestantes se reuniu na cidade de Frankfurt, na Alemanha, e projetou o símbolo do bitcoin no prédio do Banco Central Europeu (BCE) na última quarta-feira, 29. De acordo com jornalistas que estavam no local, a ação foi uma forma de protestar contra a atual política monetária da autarquia e, ao mesmo tempo, promover a criptomoeda.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o grupo reunido próximo ao prédio, que é a sede da principal autoridade monetária dos países que formam a zona do euro. Nas imagens, é possível ver uma logo associada à criptomoeda, com a letra B e a cor laranja ao fundo, acompanhada da mensagem "estudem sobre o bitcoin".

Ousmène Jacques Mandeng, um colunista do jornal Financial Times, estava no local no momento do protesto e comentou em um post no LinkedIn que viu um "logo gigante do bitcoin projetado na torre do BCE". Segundo ele, os manifestantes também criticavam a "política monetária irresponsável" da autarquia.

O banco central atualmente equilibra um processo de alta de juros para conter a inflação recorde na zona do euro com uma expansão do seu balanço para oferecer ajuda financeira a bancos em crise. O cenário, semelhante ao dos Estados Unidos, tem sido criticado por entusiastas de criptomoedas.

Eles defendem que a ação dos bancos centrais mostra a vulnerabilidade do sistema financeiro e a sua permeabilidade a intervenções de autoridades monetárias, que podem acabar prejudicando os investidores. Nesse sentido, o bitcoin é defendido como uma alternativa independente ao sistema financeiro.

Em seu post, Mandeng defendeu que "poucos economistas argumentariam que uma oferta inelástica de dinheiro como a do bitcoin faria um trabalho melhor" no cenário econômico atual da Europa. Ele associou os problemas que vê na criptomoeda aos percebidos na época do "sistema ouro", quando o minério era usado como garantia de reservas.

"No entanto, o bitcoin mudou o debate sobre dinheiro, o que é, o que faz e quem deveria emiti-lo. Isso levou a considerar as moedas digitais do banco central e outras inovações monetárias. Esta pode ser sua maior contribuição até agora", destacou o colunista em seu post.

Alta do bitcoin

Para especialistas, a forte alta do bitcoin em 2023 está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptomoedas, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos.

