Launchpads: lucra mais quem chega antes

Quem ri por último ri melhor? No universo dos ativos digitais, não é assim que funciona.

Investidores apaixonados por inovação e com tolerância maior ao risco podem comemorar bons lucros - com boas gargalhadas - ao se tornar early-adopters de criptomoedas.

Os early-adopters são conhecidos por apostar antes da maioria em projetos que estão sendo desenvolvidos para desembarque no mercado. Por chegarem na frente, acabam se beneficiando das valorizações dos ativos, às vezes muito significativas, quando eles são apresentados ao público em geral.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Mas nem tudo são flores, vocês sabem. Ao mesmo tempo, existem riscos associados a fazer parte deste grupo de desbravadores. Por isso, um early-adopter precisa estar consciente do ônus que pode vir com o desejo ardente de bônus.

Já falei em uma coluna anterior por aqui sobre os airdrops, mecanismo de distribuição gratuita de tokens criado para recompensar usuários que se engajam em um projeto antes da maioria. É uma maneira de os investidores ganharem criptomoedas como participantes iniciais e geralmente requer “apenas” investimento de tempo e energia no projeto.

Neste novo texto, vamos falar sobre os launchpads, as plataformas desenvolvidas especificamente para lançamento de criptomoedas. Aqui, além de investimento de tempo e energia, os interessados têm de aportar dinheiro nos projetos.

Os launchpads são ferramentas desenvolvidas para ajudar empresas a levantar capital para seus empreendimentos cripto através de uma pré-venda de tokens.

Ao mesmo tempo, os investidores obtêm acesso antecipado a novos projetos promissores e que, em geral, já passaram por processos de avaliação para estar nestes launchpads. Desta forma, os early-adopters conseguem acessar tokens a preços significativamente mais baixos do que quando são lançados no mercado público e podem aproveitar suas valorizações.

Mas o que você precisa para ser um early-adopter?

Estar nesta posição não é tão simples assim. Esses investidores podem até ter perfis variados, mas compartilham algumas características em comum:

Enxergam a inovação como benefício , entendendo a dor que ela se propõe a resolver

, entendendo a dor que ela se propõe a resolver São, em geral, heavy users de redes sociais e participantes de fóruns, ou seja, estão mais dispostos a acompanhar os projetos, discuti-los e dar feedbacks

e participantes de fóruns, ou seja, estão mais dispostos a acompanhar os projetos, discuti-los e dar feedbacks Quando confrontados com novidades, são mais tolerantes ao desconforto do desconhecido

São perseguidores de novas soluções e se disponibilizam mais facilmente a testá-las antes de todo mundo

Então, se você quer entrar para o grupo, aqui vão algumas dicas:

Informe-se

A internet é um mundo de informações, mas você precisa aprender a filtrá-las. Existem canais especializados, educadores e profissionais do universo das criptomoedas que são confiáveis e realmente estão dispostos a ajudar investidores. As comunidades dos projetos também são uma ótima fonte de informação. Participe de fóruns, troque ideias e aproveite para seguir os fundadores e membros dos times dos projetos em redes como o Twitter.

Quão tolerante ao risco você é?

Responda a essa pergunta só depois de muita reflexão. Na euforia, por exemplo, a nossa tolerância ao risco parece crescer, mas geralmente é só ilusão. Pense bem sobre o quanto você está preparado para perder caso o resultado do seu investimento não saia como deseja e até se resultar em grandes perdas.

Diversifique

O mantra é certeiro: não coloque todos os seus ovos em uma cesta só. Investidores inteligentes diversificam seu portfólio para gerenciar o risco e aumentar o potencial de ganho.

Exercite a paciência

Ansioso para investir e receber logo sua recompensa como early-adopter? Então, não seja early-adopter. A adoção antecipada nem sempre é imediatamente lucrativa. Enquanto isso, mantenha-se envolvido com o projeto do seu interesse, porque o seu engajamento e o de pessoas como você terá grande peso no sucesso da iniciativa.

Engaje-se

Como falei, ser early-adopter tem a ver com envolvimento e vai além do financeiro. Contribua com ideias e feedbacks para as iniciativas, teste as soluções e compartilhe os resultados com a comunidade. Quanto mais você ajudar o projeto a crescer, mais poderá ser beneficiado.

Modalidades de lançamento de criptomoedas

As modalidades de lançamento no universo cripto tiveram seus nomes inspirados na terminologia usada no mercado tradicional para ofertas iniciais de ações, os chamados IPOs.

ICO - Initial Coin Offering

Em português, Oferta Inicial de Moeda. É quando são feitas a emissão e a venda antecipada de tokens aos investidores iniciais antes da disponibilização ao público em geral. Como falamos, é uma ferramenta de captação de recursos.

Os ICOs geralmente são organizados e ficam sob a gestão dos próprios projetos, em plataformas próprias. Sendo assim, muito cuidado, porque a história das criptomoedas é marcada por muitos ICOs fraudulentos. Um exemplo de ICO bem-sucedido foi o da Ethereum, lá em 2014.

IEO – Initial Exchange Offering

A Oferta Inicial de Exchange é uma modalidade semelhante aos ICOs, de captação, mas com a importante diferença de ser assegurada e conduzida por exchanges. Esse respaldo não só facilita o levantamento de capital pelas empresas como também gera mais segurança aos investidores.

IDO - Initial Dex Offering

IDO ou Oferta Inicial de DEX se refere à modalidade de financiamento coletivo descentralizado em que um novo token é lançado diretamente em uma DEX.

DEX é acrônimo de exchanges descentralizadas, corretoras que diferem das centralizadas (como a Binance, por exemplo) por estimular a autocustódia dos ativos e dispensar terceiros como organismos de autoridade.

INO - Initial NFT offering

Oferta Inicial de NFT, ou INO, é uma ferramenta mais recente no universo cripto, que ganhou muita visibilidade com o ciclo de alta de 2021. Funciona como um ICO só que para o mercado de tokens não fungíveis. Os criadores de NFT convidam interessados para aportar em seus projetos e esses investidores iniciais ficam aptos a comprar edições limitadas antes da maioria e com preço mais baixo.

IGO - Initial Gaming Offer

Como existe a versão do ICO para os NFTs, há também a versão para games. Os launchpads que fazem IGOs, ou Oferta Inicial de Game, são veículos de arrecadação de fundos para desenvolvimento de jogos em blockchain. Uma diferença para os ICOs é que os investidores, além das criptomoedas do projeto, conseguem em geral usufruir do benefício de ter acesso antecipado ao jogo, com a possibilidade de acessar os NFTs que vêm com ele (skins, personagens, acessórios, etc.)

Como vocês viram, oportunidades não faltam. No caminho até o próximo ciclo de alta, com o mercado fervendo, certamente vamos testemunhar muitos lançamentos de todos esses tipos pipocando na criptoesfera.

Por isso, para aproveitar bem, faça o trabalho de casa: informe-se, pesquise, dedique-se a entender os mecanismos dos lançamentos e estude cada projeto do seu interesse. E não se esqueça: a cautela é sempre uma boa conselheira nos investimentos.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok