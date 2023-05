Lastreada em petróleo, criptomoeda do governo venezuelano para de funcionar e gera preocupação

A Petro, criptomoeda lastreada em petróleo criada pelo governo venezuelano em 2018, parou de funcionar no último dia 25 de maio. A interrupção no funcionamento deixou investidores preocupados, já que a superintendência do governo responsável pela criptomoeda enfrenta um escândalo de corrupção e não há suporte para informar quando, ou se, o sistema da Petro irá voltar a funcionar.

BREAKING: Con el mismo sentido de responsabilidad que informamos ayer que la Cadena de Bloques (Blockchain) del Petro (#PTR) había reiniciado el proceso de producción de nuevos bloques, hoy lamentablemente tenemos que confirmar que se ha vuelto a detener (halt) dicha Blockchain,… pic.twitter.com/jEd2NqK3O7 — CryptoLand.Vzla (@CryptolandV) May 28, 2023

“Com o mesmo sentido de responsabilidade que informamos ontem que a Petro Blockchain (PTR) havia reiniciado o processo de produção de novos blocos, hoje infelizmente temos que confirmar que foi novamente parado dito blockchain, ou seja, as operações estão atualmente paradas. Apenas 4 blocos foram produzidos no período de tempo indicado. Este último sem confirmações suficientes para validar as operações nele contidas. Aguardamos maiores esclarecimentos das autoridades”, publicou o portal venezuelano CryptoLand.

A Petro foi criada pelo governo venezuelado como uma opção de investimento lastreada no petróleo extraído no país. Ela também foi a primeira criptomoeda estatal já criada.

No entanto, a Superintendência Nacional de Criptoativos e Atividades Conexas (SUNACRIP), divisão de criptomoedas estatal da Venezuela, passa por um escândalo de corrupção e pode até mesmo deixar de existir.

Notícias de portais venezuelanos de abril deste ano informam que o escândalo de corrupção dentro da SUNACRIP gerou uma onda de demissões, que incluiu funcionários de alto escalão, e até mesmo os símbolos da superintendência começaram a ser removidos dos prédios.

Agora, além da interrupção no funcionamento da rede, o Livecoins apurou que o explorador de blocos do blockchain da Petro também deixou de funcionar, ou seja, ninguém tem acesso às informações sobre a rede e suas transações. O PetroApp também não oferece suporte aos investidores venezuelanos.

O governo Maduro ainda não se pronunciou sobre o assunto. O presidente da Venezuela esteve no Brasil para um encontro com o presidente Lula, mas não mencionou a Petro em nenhum momento. Enquanto isso, o dinheiro investido em unidades de Petro segue bloqueado na rede.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok