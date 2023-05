"É hora do bitcoin subir", diz maior trader de criptomoedas do mundo

Considerado por muitos atores do mercado de criptomoedas o maior trader de bitcoin do mundo, o ex-executivo do JPMorgan Tone Vays demonstrou otimismo em relação à retomada do benchmark nos próximos dias. Na última segunda-feira, 29, em uma transmissão em seu canal no YouTube, Vays disse que o bitcoin se encontra em uma posição de recuperação para retomada de alta.

A análise do veterano corrobora com as últimas publicações veiculadas pela plataforma de análise on-chain Glassnode, que destacou o estreitamento de preços do bitcoin nas últimas semanas e a formação de uma “mola de volatilidade.”

Em direção contrária, o professor de economia Nouriel Roubini, o “Dr. Doom”, um crítico do bitcoin, afirmou em entrevista à Bloomberg Television que os mercados ainda vão sofrer este ano com a inflação e mais aumento nas taxas de juro pelos bancos centrais.

Ao citar o indicador de tendência de preços Lucid SAR, Tony Vays disse que:

“É realmente hora de o bitcoin subir […] Ainda temos um pouco de tempo em uma escala semanal até fazermos uma nova alta. Precisamos de mais alguns milhares para ir. Precisamos quebrar US$ 30 mil, precisamos virar o Lucid SAR, e então vamos encontrar alguma resistência aqui em US$ 34 mil. Portanto, neste ponto, US$ 34 mil é minha resistência e devemos acelerar acima de US$ 30 mil.”

De acordo com a Glassnode, uma meta de curto prazo do bitcoin gira em torno de US$ 33,5 mil, região que representa o equilíbrio entre os investidores a criptomoeda entre 2021 e 2022.

“Com o MVRV [relação entre valor de mercado e valor realizado] do investidor ativo em 0,83, isso sugere que muitos compradores do ciclo 2021-22 ainda estão submersos e podem estar esperando preços de equilíbrio para liquidar suas participações […] A quebra de preço acima de US$ 33,5 mil indicaria que o investidor médio do ciclo de 2021-22 agora está de volta ao lucro e reflete uma área psicológica de interesse”, argumentou a empresa.

With prices tight, and the volatility spring coiled, the #Bitcoin market looks increasingly ready to move out of the current equilibrium. As Long-Term Holder spending ticks marginally higher, we present a series of on-chain tools to help navigate the volatile road ahead.

Pelo lado pessimista, Nouriel Roubini ressaltou que:

“Os mercados estão bastante otimistas sobre uma recessão curta e superficial ou mesmo um pouso suave e depois a recuperação dos mercados. Os bancos centrais estão dizendo a eles: 'Não, ainda não terminamos. Não vamos cortar a taxa este ano.’ E ainda corre o risco de uma correção da economia. Até a equipe do Fed espera uma recessão ainda este ano.”

Para o especialista em criptomoedas brasileiro Diego Consimo, o bitcoin ainda tem chances de lutar pela resistência de US$ 30 mil antes da próxima reunião do Fed, em meados de junho.

