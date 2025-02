Gestora VanEck projeta valorização de mais de 150% para a Solana em 2025; entenda

A gestora VanEck divulgou um relatório no início de fevereiro em que projeta que a Solana pode terminar o ano de 2025 valendo US$ 520. Considerando o preço atual da criptomoeda, de US$ 198, a valorização representaria uma alta de mais de 160% ao longo dos próximos meses.

A projeção da gestora leva em conta a avaliação de que o projeto deve ganhar ainda mais espaço no mercado cripto neste ano, mesmo após uma forte alta em 2024. Os analistas da VanEck esperam que a capitalização de mercado da criptomoeda chegue a US$ 250 bilhões.

A Solana encerrou o ano passado com uma alta de mais de 102%. Atualmente, a sua capitalização de mercado é de US$ 94 bilhões. Para a VanEck, o blockchain deve ganhar cada vez mais espaço no segmento de contratos inteligentes, mantendo sua trajetória de ascensão.

Entretanto, a VanEck ficou famosa no mercado por fazer previsões ousadas para criptomoedas nos últimos anos. Em 2022, ela afirmou que a criptomoeda atom, da Cosmos, poderia chegar a US$ 1.400 até o final de 2030, mas posteriormente revisou a projeção para US$ 140. Atualmente, o ativo é cotado em US$ 4,5.

No caso da Solana, a gestora defende a projeção citando a "hegemonia em relação a desenvolvedores, uma fatia de mercado crescente na área de corretoras descentralizadas, receitas e usuários ativos", resultando em métricas favoráveis para o projeto.

Após enfrentar um ano de 2022 desafiador, derrubada pela falência da FTX, e um 2023 de reconstrução, saltando mais de 800%, a Solana se consolidou em 2024, impulsionada principalmente pela popularidade de criptomoedas meme criadas em seu blockchain, atraindo desenvolvedores, usuários e investidores.

A VanEck projeta ainda que a Solana deverá ganhar ETFs nos Estados Unidos em 2025 ou em 2026. Os pedidos de fundos negociados em bolsa de investimento na criptomoeda já foram submetidos à SEC e estão em análise, mas especialistas consideram que as chances de aprovação são altas.

Enquanto a Solana tem atraído mais atenção e projeções otimistas no mercado, a Ethereum, sua principal rival, enfrenta um cenário oposto. Com o ether performando abaixo do esperado, o banco JPMorgan divulgou um relatório nesta semana afirmando que o projeto enfrenta um cenário desafiador, com forte pressão dos seus concorrentes.