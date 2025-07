JPMorgan: criptomoedas estão atraindo mais capital que empresas e mercado de crédito

O JPMorgan divulgou um novo levantamento na última quarta-feira, 23, que aponta que o mercado de criptomoedas está atraindo mais investimentos em 2025 que os segmentos de capital e créditos privados. O banco destaca que boa parte desse fluxo de aportes surgiu nos últimos dois meses, atribuindo o movimento a avanços nos Estados Unidos.

De acordo com o JPMorgan, o setor cripto acumula um total de US$ 60 bilhões em aportes. No final de maio, o valor era 50% menor, em cerca de US$ 30 bilhões. Ou seja, em junho e nos primeiros 20 dias de julho, o segmento conseguiu dobrar os seus aportes.

Ao mesmo tempo em que o setor tem atraído cada vez mais aportes, outros segmentos estão com um movimento contrário. É o caso dos investimentos em empresas sem ações nas bolsas de valores e também no mercado de crédito privado, que foram superados pelas criptomoedas.

A avaliação do banco é que o bom desempenho do mundo cripto está ligado a uma gama de fatores. Mas há um elemento mais importante: "A disparada nos fluxos de investimento nos ativos digitais nos últimos dois meses provavelmente foi apoiada pelas regulações favoráveis nos Estados Unidos."

Em julho, o presidente Donald Trump sancionou o Genius Act, um projeto de lei que estabelece a primeira regulação específica para stablecoins no país. Agora, empresas interessadas em emitir essas criptomoedas precisarão seguir regras para garantir a paridade com outros ativos.

A expectativa do governo é que outros dois projetos sejam aprovados nas duas Casas do Congresso até o final do ano. Um proíbe a criação de uma moeda digital de banco central (CBDC), enquanto o outro, batizado de Clarity Act, cria uma regulação geral para o mercado cripto.

O JPMorgan avalia que a crescente clareza regulatória tem atraído grandes empresas e agentes institucionais para o mercado de criptomoedas, resultando na disparada de investimentos. Os números levam em conta investimentos em fundos, no mercado de futuros e na área de capital de risco.

Outro ponto positivo para o setor é a nova onda de pedidos de IPOs (ofertas públicas iniciais de ações) de empresas de cripto nos Estados Unidos. O cenário, agora, também permite que outras criptomoedas sejam beneficiadas e se valorizem, indo além de ganhos mais restritos ao bitcoin.

