JPMorgan: bitcoin e ether podem voltar a cair com interesse menor de institucionais

O JPMorgan afirmou na última quarta-feira, 19, que o bitcoin, o ether e outras criptomoedas podem voltar a ter quedas de preço no curto prazo. O motivo, segundo o banco internacional, é um aparente interesse menor de investidores institucionais nessa classe de ativos.

Em relatório, analistas do banco apontam que a demanda por contratos de preços futuros de bitcoin e de ether disponíveis na Bolsa de Chicago "enfraqueceu" neste início de 2025. O movimento também ocorre em meio a uma "correção significativa" no valor do mercado cripto.

Em 17 de dezembro, o setor chegou a registrar uma capitalização de mercado recorde de US$ 3,72 trilhões, embalado pela euforia de investidores com a vitória de Donald Trump. Desde então, porém, a capitalização total das criptomoedas já caiu 15%, para US$ 3,17 trilhões.

Dados reunidos pelo JPMorgan indicam que os preços do bitcoin e do ether negociados nos mercados de futuros estão se aproximando de um patamar inferior aos preços do mercado à vista. Se esse cenário se concretizar, a tendência seria de queda dos dois ativos.

O JPMorgan pontua que o cenário é semelhante ao observado entre junho e julho de 2024, quando o bitcoin e o ether alternaram entre lateralidade e queda de preço. A tendência é que, se as duas maiores criptos do mercado operarem em baixa, o resto do setor também registre perdas.

"Essa é uma novidade negativa e que indica um enfraquecimento na demanda de investidores institucionais que usam os futuros regulados da Bolsa de Chicago para ter exposição a essas duas criptomoedas", destacou o JPMorgan no relatório.

Para o banco, esse cenário é explico pela falta de catalisadores positivos para as criptomoedas neste início de 2025. O JPMorgan também vê um enfraquecimento no ímpeto dos dois ativos, com uma capacidade reduzida de atrair novos investidores e capital após um auge de popularidade após as eleições dos EUA.

Os analistas acreditam que será necessário esperar desdobramentos em relação à política monetária dos Estados Unidos e possíveis ações voltadas para o setor por parte do governo Trump, dois eventos com potencial para retomar o ciclo de valorização do bitcoin e do ether.

