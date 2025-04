Itaú: Drex será o catalisador para a tokenização no Brasil

A digitalização do sistema financeiro brasileiro está se acelerando, mas quais são os reais desafios e oportunidades que surgem com essa transformação? Como instituições tradicionais como o Itaú estão lidando com a adoção de criptoativos e a regulação de novos instrumentos financeiros, como o Drex?

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Para responder essas questões, Guto Antunes, Head de Digital Assets do Banco Itaú, participou do podcast do Future of Money. Se você quer saber mais sobre o impacto da inovação digital nos serviços bancários, o papel do Drex na modernização do sistema financeiro e como a tokenização está remodelando o mercado de ativos no Brasil, assista ao vídeo. Se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok