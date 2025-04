TokenNation quer preencher "lacuna" entre tecnologia, arte e negócios no Brasil

Depois de duas edições como o NFT Brasil, o evento TokenNation chega em 2025 repaginado e buscando preencher uma "lacuna" entre os mundos das artes, tecnologia e mercado dentro do setor dos criptoativos. Além do novo nome, o evento deve contar com um novo foco neste ano e ocorrerá 4 e 5 de junho no Pavilhão da Bienal de São Paulo.

Em entrevista à EXAME, Marco Affonseca, um dos criadores e responsáveis pelo evento, explica que o NFT Brasil surgiu em 2023, refletindo a "paixão" que o executivo adquiriu pelo mundo da Web3 após participar de um evento no ano anterior. Rapidamente, o empresário percebeu que havia uma "carência" de eventos sobre o tema no Brasil, e resolveu atendê-la.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

De início, o evento foi inspirado em outras edições com o nome NFT ao redor do mundo, como em Paris, São Francisco e Nova York. Por isso, São Paulo ganhou a sua própria versão, com uma segunda edição em 2024. Agora, Affonseca acredita que chegou a hora de mudar o nome do evento.

"O evento foi crescendo e vimos que o NFT é só um dos tipos de tokens, entendemos que o evento está tendo uma abrangência muito maior, e optamos por não ficar limitado ao NFT. A gente decidiu manter o nome para a parte de exposição de arte digital, mas o evento geral passa a se chamar TokenNation", explica.

O nome também representa melhor o grande foco do evento "Trazer um ambiente de negócios, trazer grandes empresas, pequenas, médias para que se conectem. Mas não queremos ser um ambiente frio, de exposição, de feira, e aí trazemos o ambiente da arte. A arte toca na gente, tem algo aspiracional, e aí consegue trazer a arte, educação e negócios".

Para 2025, o Token Nation deve contar com a presença de Fabio Araujo, coordenador do desenvolvimento do Drex no Banco Central, e de representantes da Caixa Econômica Federal, além de nomes de grandes bancos e corretoras do mercado de criptomoedas.

"É um ambiente para conhecer esses novos projetos, o que as empresas estão fazendo e conectar pessoas. O uso da tecnologia nos negócios é muito importante, em especial no financeiro. Essa tecnologia traz muitas soluções, de todos os tipos", resume Affonseca.

Para o empresário, o evento conseguiu ocupar uma lacuna de um "evento 100% brasileiro e grande. Temos eventos grandes e bons em cripto, mas que vêm de fora. Nós temos ambiente, público, a gente desenvolve grandes tecnologias, e queremos ocupar essa lacuna de um evento de inovação e tecnologia".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok