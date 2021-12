Irresponsável e enganoso: regulador inglês ataca plataforma de fan tokens

O Arsenal FC, um dos maiores clubes de futebol do Reino Unido, recebeu uma advertência do regulador de publicidade do país por promoção "irresponsável" e "enganosa" de seu fan token, lançado em 12 de julho em parceria com a Socios.com.

A Advertising Standards Authority (ASA) criticou dois anúncios, um no Facebook e outro no site do clube.

A postagem no Facebook, publicada em 12 de agosto, dizia que os torcedores que tivessem o token $AFC poderiam votar em qual música o clube tocaria em caso de vitória. Já no site, uma publicação de 6 de agosto, alegava explicar “tudo o que você precisa saber” sobre o token.

De acordo com a ASA, ambos foram irresponsáveis ​​por banalizar o investimento em criptoativos e não ilustrar o risco do investimento. A postagem no Facebook era enganosa porque não deixava claro que os fan tokens eram criptoativos que precisavam ser comprados com criptomoedas.

O Arsenal afirmou que os tokens diferem das criptomoedas, que são um meio de pagamento, pois foram projetados para entretenimento e para incentivar a participação dos fãs. No momento dos anúncios, os tokens ainda não podiam ser negociados no aplicativo da Socios. O clube também negou que os anúncios fossem de investimentos em criptomoedas.

O aumento das propagandas de criptomoedas e ativos chamou a atenção da ASA. No início deste mês, a reguladora censurou anúncios de participantes da indústria, incluindo a Coinbase e eToro, bem como uma promoção da rede de pizzarias Papa John’s.

A Socios é a empresa por trás de fan tokens semelhantes para times de futebol, incluindo Barcelona, ​​Juventus, Atlético de Madrid e Manchester City. Fundada em 2019, ela lista mais de 40 fan tokens em seu site, e mais estão por vir.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

