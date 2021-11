Fan tokens: vale a pena investir ou é coisa de torcedor?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto, Gabriel Rubinsteinn e Lucas Josa discutem sobre o modelo proposto pelos principais fan tokens do mercado, explicando quais são suas principais características e quais são as maiores preocupações para seus detentores.

Quais são os principais problemas com o modelo atual? Como trazer mais benefícios para os detentores dos tokens? E os fan tokens realmente podem ser um investimento?

