Depois de lançar fan tokens, Barcelona anuncia coleção exclusiva de NFTs

O FC Barcelona, segundo clube de futebol mais valioso do mundo, está entrando para o mundo dos tokens não-fungíveis (NFTs) – após muitos outros clubes terem feito o mesmo – com o plano de oferecer NFTs de fotos e vídeos que retratam os 122 anos de história do clube.

Os NFTs serão leiloados através do Ownix, marketplace baseado no blockchain do Ethereum.

O lançamento oficial irá acontecer no dia 24 de novembro, de acordo com uma contagem regressiva presente na página oficial do lançamento.

O Barça, como o time é conhecido, fica atrás apenas do seu rival espanhol Real Madrid em valor de mercado, de acordo com um ranking da Brand Finance, que afirma que o time pode cair algumas posições no ranking após Lionel Messi – que possui sua própria coleção de NFTs – deixar o clube em uma transferência para o Paris Saint Germain em um acordo que também incluiu fan tokens do clube.

“Criar esses NFTs é uma oportunidade única para continuar crescendo e consolidando a marca do Barça ao promover momentos únicos com os quais nossos fãs sonham e fizeram com que a nossa marca se tornasse bem conhecida em todos os níveis”, afirmou Joan Laporta, presidente do clube, em um comunicado.

Times dos mais variados esportes em todo o mundo estão explorando o mercado de NFTs como uma forma de gerar receita e elevar o engajamento dos fãs. Em setembro, a La Liga, responsável pelo campeonato espanhol de futebol, se tornou a primeira entre as maiores ligas de futebol da Europa a oferecer NFTs de todos os seus jogadores através da plataforma Sorare. Rivais europeus como Atlético de Madrid, Porto, AS Roma e o Liverpool da Inglaterra também anunciaram suas próprias coleções de NFTs.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

