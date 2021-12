El Salvador brinca com numerologia e compra mais 21 bitcoins por R$ 3,2 mi

El Salvador comprou mais 21 unidades de bitcoin para marcar o dia 21 do último mês do ano de número 21 do século 21, disse o presidente Nayib Bukele em uma série de publicações no Twitter na noite de terça-feira, 21.

Bukele afirmou que fez a compra às 21:21:21 e apontou que a área terrestre de El Salvador é de 21 mil quilômetros quadrados. O presidente postou uma captura de tela das transações, totalizando pouco mais de 1 milhão de dólares, dizendo “recebi o comprovante”.

Antes da compra, El Salvador mantinha 1.120 bitcoins em seu tesouro, segundo a Reuters, em 27 de outubro, o que elevaria seu total agora para 1.141 bitcoins. O país planeja comprar outros 500 milhões de dólares em bitcoin, financiados pela emissão de 1 bilhão de dólares em títulos tokenizados.

Em setembro, El Salvador se tornou o único país a adotar o bitcoin como moeda de curso legal. O presidente também planeja criar uma “cidade do bitcoin”, onde os residentes não tenham que pagar impostos.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

