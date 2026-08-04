As 5 criptomoedas mais recomendadas pelos analistas para agosto

O mês de agosto já começou e com ele chegam as recomendações de criptomoedas dos analistas para os próximos 30 dias. No mês passado, o bitcoin, que é a maior das moedas digitais e considerado o benchmark desse mercado, subiu 7,2%, recuperando território depois de cair 20% em junho.

Agora, os analistas esperam uma continuidade do cenário desafiador, com o bitcoin oscilando há semanas na faixa de US$ 60 mil a US$ 65 mil, sem catalisador macro capaz de romper esse intervalo em qualquer direção, como lembra a equipe de análise da Coinext.

Já os analistas da Bitso apontam que um grande evento a acompanhar nas próximas semanas é a possibilidade de aprovação do projeto de regulamentação dos criptoativos dos Estados Unidos, conhecido como Clarity Act.

Confira a lista das cinco criptomoedas mais recomendadas por analistas das corretoras Bitso, Coinext, Foxbit e Mercado Bitcoin.

Ethereum

Para a Bitso, o ether, moeda digital da rede Ethereum, continua sendo um dos ativos digitais mais relevantes do mercado por reunir fundamentos sólidos e ampla adoção. “A expansão do ecossistema de tokenização, stablecoins e aplicações descentralizadas mantém a rede como principal infraestrutura para serviços financeiros baseados em blockchain”, afirmam os especialistas da corretora mexicana.

Já o Mercado Bitcoin lembra que o ether tem como gatilho para agosto a continuidade das compras de criptomoeda realizadas pela Bitmine, uma companhia de capital aberto que planeja ser dona de 5% de todo o ETH do mundo. A companhia já tem 4,8% da oferta total do token, conforme dados divulgados nesta terça-feira, 4.

“Além disso, aproximadamente 4,92 milhões de ETH da companhia estão depositados em staking [bloqueados para validação da rede em troca de rendimento]. Isso significa que grande parte das moedas adquiridas permanece retirada da oferta disponível para negociação, o que pode ampliar o impacto de novas compras sobre a dinâmica do ativo.”

Solana

Empatada com o ether em número de recomendações, a solana tem na agenda para este mês a preparação dos validadores para atualização de consenso Alpenglow, que reduzirá o tempo de finalização das transações no blockchain Solana de 12,8 segundos para cerca de 150 milissegundos.

“O lançamento do Agave v4.2, etapa preparatória do upgrade, está confirmado para 17 de agosto, com janela de ativação na mainnet entre agosto e outubro de 2026. A proposta foi aprovada por 98,27% dos validadores e o cluster de testes está em operação desde maio sem intercorrências”, destaca a Coinext.

O Mercado Bitcoin afirma que a mudança pode ser especialmente importante para pagamentos e aplicações financeiras, que dependem de rapidez, previsibilidade e segurança. “O início da implementação na rede principal pode reforçar a percepção de evolução tecnológica da Solana e ampliar o interesse pela SOL ao longo do mês.”

Negociando por volta dos US$ 73, a solana pode deslanchar se superar o nível de US$ 81, pois isso abriria caminho para o teste da zona entre US$ 96 e US$ 101, de acordo com a Coinext.

Bitcoin

Sobre o bitcoin, Marcelo Person, diretor de mercados & tesouraria cripto da Foxbit, afirma que a criptomoeda permanece como principal referência do mercado e indicador de fluxo institucional. “Mesmo em períodos de maior apetite por altcoins, o BTC costuma funcionar como base para novos ciclos de valorização”, lembra.

A Bitso, por sua vez, considera que o ativo é o principal para investidores que buscam exposição ao mercado cripto com maior liquidez e menor risco relativo. “A melhora recente do cenário técnico também reforça a expectativa de consolidação antes de novos movimentos de alta”, defendem os analistas da exchange.

Aave

Para a Coinext, a criptomoeda do protocolo de empréstimos descentralizados Aave pode ser impulsionada pela expansão da atualização Aave V4, que introduz arquitetura modular para gerenciamento de liquidez entre cadeias.

“Em 16 de julho, o protocolo chegou à rede Avalanche com US$ 15 milhões em incentivos, e os depósitos na nova versão já ultrapassam US$ 300 milhões. A plataforma Horizon, voltada para RWA [tokens de ativos do mundo real] e empréstimos institucionais, acumula US$ 539 milhões em ativos totais”, dizem os especialistas da corretira.

“Em abril, a DAO [Organização Autônoma Descentralizada] aprovou a proposta Aave Will Win, que direciona 100% da receita de todos os produtos da marca para o tesouro do protocolo, atrelando a acumulação de valor diretamente ao volume de uso”, acrescenta a Coinext.

Com a moeda digital negociando entre US$ 90 e US$ 101, a resistência imediata fica entre US$ 103 e US$ 112. “A superação da zona de US$ 112, que coincide com a média móvel de 200 dias, abriria caminho para um teste dos US$ 120. Para agosto, estimativas do portal 30rates projetam o token oscilando entre US$ 106 e US$ 135, com média em torno de US$ 119.”

O Mercado Bitcoin lembra que além de ganhar com a oportunidade de criar mercados de crédito mais personalizados com a V4, a Aave pode se beneficiar de uma possível aprovação do “Clarity Act” nos EUA. “Embora a aprovação ainda seja incerta, um ambiente regulatório mais definido poderia favorecer protocolos consolidados e com elevada liquidez, como o Aave.”

Render

Por fim, o protocolo cripto ligado a inteligência artificial, Render, aparece na lista da Foxbit por oferecer infraestrutura descentralizada para processamento gráfico e computacional.

“O crescimento da demanda por aplicações de IA, computação distribuída e produção de conteúdo digital reforça a tese de longo prazo do projeto, que permanece como um dos ativos mais representativos dessa narrativa”, diz Person.

A Coinext, por sua vez, lembra que a Render concluiu a migração de 98,4% dos tokens da versão original no Ethereum para o padrão nativo na Solana. “Isso elimina um risco técnico relevante e reduz os custos de micropagamentos para liquidação de tarefas na plataforma”, dizem os analistas.

Outro ponto destacado pela corretora é a proposta de governança RNP-023, aprovada recentemente, que integrou a Salad Network como subnet exclusiva da plataforma, adicionando cerca de 60 mil GPUs à capacidade disponível. “Analistas do setor projetam que a rede atinja 45 mil nós ativos e US$ 180 milhões em receita até o fim de 2026, com base no modelo BME”, diz a Coinext.

Negociando por volta dos US$ 1,40, a RNDR tem resistência imediata em US$1,51, nível correspondente à média móvel de 7 dias. “A superação dessa zona com volume consistente abriria caminho para um teste da faixa de US$1,58 a US$ 1,70.”

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