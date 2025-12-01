Solana: a visão estratégica de um gigante do blockchain

Quais são os planos da Solana para o futuro da Web3? Como o blockchain que já se consolidou como uma das maiores do mundo pretende expandir sua infraestrutura, atrair novos casos de uso e se posicionar como referência em performance e escalabilidade?

Para responder a essas questões, Antonio Neto, Head da Solana Foundation para América Latina é o convidado da edição mais recente do podcast do Future of Money. Com experiência prévia em cripto e sólida formação internacional em engenharia e supply chain, ele também foi um dos poucos funcionários brasileiros da FTX, corretora que protagonizou o maior colapso do mercado cripto em 2022, e contou como tudo aconteceu. Hoje, Antonio explica como a Solana está construindo soluções capazes de suportar aplicações financeiras em larga escala e detalha os próximos passos do projeto.

