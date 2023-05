Investidor perde mais de R$ 900 mil com criptomoeda meme promovida por Elon Musk

Um post do bilionário Elon Musk no Twitter fez com que a criptomoeda meme LADYS disparasse desde a última quarta-feira, 10, com uma valorização de mais de 5.000%. Entretanto, a popularidade do ativo também atraiu investidores que acabaram tendo grandes prejuízos.

Um deles foi identificado pela página LookOnChain, que monitora dados do mercado. Em um post, ela revelou que um único investidor perdeu US$ 190 mil (R$ 935 mil, na cotação atual) investindo na LADYS. Ele comprou dois trilhões de unidades do ativo por US$ 321 mil, ou 174 ethers, mas vendeu os ativos por US$ 130 mil, ou 73,5 ethers.

A venda ocorreu depois que a LADYS iniciou um movimento de queda com a realização de lucros por parte de investidores. Nas últimas 24 horas, a criptomoeda meme acumula uma perda de mais de 53,4%, cotada a US$ 0,00000007167.

Para a LookOnChain, o caso mostra como "comprar criptomoedas meme é arriscado. Mantenha os seus fundos seguros!". Esse tipo de ativo costuma ter alta volatilidade de preço e é altamente especulativo, já que não possui um valor intrínseco ou usos em um projeto, com sua popularidade se baseando na associação a memes.

Buying #MEME coin is risky, keep your funds safe! This guy lost 100 $ETH ($190K) on $LADYS. He withdrew 174 $ETH ($321K) from https://t.co/Q1M8T0O4yl and bought 2T $LADYS at $0.0000001504. Then only sold for 73.5 $ETH($130K) at a price of $0.00000006142. pic.twitter.com/XEByhIe0PW — Lookonchain (@lookonchain) May 12, 2023

No caso da LADYS, a alta ocorreu após Elon Musk publicar uma imagem de um token não-fungível (NFT, na sigla em inglês) da coleção Milady Maker, cujos criptoativos também chegaram a disparar após o post. O volume de negociações chegou a subir quase 1.500% logo após o caso.

Elon Musk e criptomoedas meme

A coleção de NFTs da Milady Maker é envolvida em uma série de polêmicas no mercado cripto. Sua criadora, Charlotte Fang, reconheceu que operava uma conta anônima no Twitter que compartilhava publicações racistas e abusivas. Na época, ela deixou o time de desenvolvimento da Milady Maker.

Os NFTs da coleção acabaram se tornando um meme na comunidade cripto, usados para se referir aos “tempos de guerra” entre alguns usuários. O meme se tornou mais popular após o recente escrutínio da SEC, CVM dos Estados Unidos, contra as criptomoedas.

Não é a primeira vez que Elon Musk publica afirmações polêmicas em suas redes sociais e tem o poder de impactar o mercado de criptomoedas. Anteriormente, o bilionário chegou a trocar o logotipo do Twitter pelo símbolo da criptomoeda dogecoin, constantemente defendida por ele, fazendo seu preço subir.

Quer investir em criptomoedas, mas não sabe por onde começar? A Mynt é a escolha certa para você! Abra sua conta agora.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok