Elon Musk publica NFT no Twitter e preço de criptomoeda meme dispara 3.000%

Nesta quarta-feira, 10, o bilionário Elon Musk voltou a chamar a atenção nas redes sociais e movimentar o mercado cripto. Após publicar uma imagem de um token não fungível (NFT), o preço dos tokens da coleção disparou. Uma criptomoeda meme relacionada ao projeto, também subiu cerca de 3.000%, segundo o Lookonchain.

“Não tem meme. Eu te amo”, diz a imagem publicada por Musk em sua rede social.

O NFT da imagem compõe a coleção Milady Maker, cujo preço mínimo chegou a disparar 57%, segundo dados do NFT Price Floor. Atualmente, para comprar um token da coleção, é preciso desembolsar quase US$ 9 mil. O volume de negociações também disparou quase 1.500%.

A LADYS, criptomoeda meme relacionada ao projeto, chegou a disparar mais de 3.000%, segundo informações do Lookonchain. Atualmente, ela está cotada a US$ 0,0000000288, com alta de 2.000% após um dia bastante volátil com a publicação de Musk.

Investidora lucra US$ 750 mil

Uma investidora pode ter embolsado mais de US$ 750 mil com a alta da LADYS. Segundo o Lookonchain, a DWF Labs, investidora de empresas da Web3, teria comprado cerca de 15 trilhões de unidades de LADYS há apenas um dia por US$ 25 mil.

A alta inesperada da criptomoeda meme pode ter multiplicado este patrimônio em mais de 3.000%, o que levanta suspeitas entre membros do mercado sobre a transação, feita apenas um dia antes.

Polêmicas

A coleção de NFTs da Milady Maker é envolvida em uma série de polêmicas no mercado cripto. Sua criadora, Charlotte Fang, reconheceu que operava uma conta anônima no Twitter que compartilhava publicações racistas e abusivas. Na época, ela deixou o time de desenvolvimento da Milady Maker.

Os NFTs da coleção acabaram se tornando um meme na comunidade cripto, usados para se referir aos “tempos de guerra” entre alguns usuários. O meme se tornou mais popular após o recente escrutínio da SEC, CVM dos Estados Unidos, contra as criptomoedas.

Com poucas informações sobre o projeto, a criptomoeda LADYS também acende um alerta vermelho sobre a sua confiabilidade. Geralmente, criptomoedas meme se destacam por serem projetos sem fundamento e criados apenas "de brincadeira".

Não é a primeira vez que Elon Musk publica afirmações polêmicas em suas redes sociais e tem o poder de impactar o mercado de criptomoedas. Anteriormente, o bilionário chegou a trocar o logotipo do Twitter pelo símbolo da criptomoeda dogecoin, a qual defende constantemente, fazendo seu preço subir.

