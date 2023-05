Faria Lima no blockchain: tudo sobre o prédio tokenizado em área nobre de SP

Helena Margarido, atual COO da Kodo Assets, aposta na tokenização imobiliária para democratizar o acesso ao investimento em imóveis de alto nível. Mas antes disso, ela descobriu o bitcoin e as criptomoedas em 2012, quando estava grávida. Isso não a impediu de mergulhar fundo na tecnologia e se tornar uma das principais vozes do setor, eleita Crypto Leader LatAm pela Bloomberg em 2021.

Hoje em dia, Helena ainda acredita na tese das criptomoedas. “Antes eu achava, mas agora tenho certeza que cripto é a nova era da economia”. Dê o play e descubra a história de Helena e suas perspectivas sobre o cenário cripto e Web3.

