Investidor perde R$ 660 mil ao trocar criptomoedas em possível engano; entenda

Um investidor chamou a atenção do mercado nos últimos dias depois da descoberta de que ele perdeu US$ 131 mil (cerca de R$ 660 mil, na cotação atual) após trocar as unidades que ele detinha da stablecoin pareada ao dólar USDR por uma outra stablecoin USDC. Para muitos, a troca acabou ocorrendo por medo e engano.

A movimentação foi identificada inicialmente por um usuário no X, antigo Twitter, que se identifica como Rekt Fencer. O registro da transação compartilhado por ele mostra que o dono das unidades da USDR tentou realizar uma conversão para a USDC, uma das maiores stablecoins pareadas ao dólar do mercado.

A conversão ocorreu ao mesmo tempo em que a USDR enfrentava uma crise que ameaçava a sua paridade em relação ao dólar. A garantia de que 1 unidade do ativo equivale a US$ 1 vinha de reservas de outra stablecoin pareada à moeda norte-americana, a Dai.

Entretanto, o projeto enfrentou uma onda de pedidos de conversão da USDR em Dai por usuários que resultou em um problema de liquidez, eliminando as reservas do projeto. O cenário aumentou ainda mais a onda de pedidos de conversão, resultando em um pânico entre investidores.

Para a LookOnChain, uma empresa especializada no monitoramento de movimentações em blockchains, a tentativa de conversão por parte do investidor com o prejuízo de R$ 660 mil foi uma "venda em meio ao pânico", resultando em uma "conversão feita acidentalmente" e quando a USDR não tinha, na prática, um valor equivalente à USDC.

Due to the decoupling of the stablecoin USDR, this guy accidentally swapped 131,350 $USDR for 0 $USDC while panic selling $USDR. And a MEV bot successfully arbitraged $107K.https://t.co/FHOJtaGcSDhttps://t.co/IYtoqar29N pic.twitter.com/USLF1qkVDK — Lookonchain (@lookonchain) October 12, 2023

Prejuízo por engano?

Com isso, as mais de 130 mil unidades da USDR que, em teoria, tinham um valor equivalente a US$ 130 mil estavam cotadas, na prática, a US$ 0, que foi o valor com que o investidor acabou ficando após a conclusão da conversão. Pelas características da rede blockchain, não será possível cancelar ou reverter a operação.

Até o momento, o dono da agora quantia irrisória não foi identificado. Por isso, é impossível dizer com certeza que esse foi o caso. Entretanto, o movimento incentivando por um sentimento de pânico não seria uma novidade no mercado de criptoativos, mostrando a importância de tomar cuidado ao tomar decisões em momentos delicados.

Já a Tangible, uma organização autônoma descentralizada (DAO, na sigla em inglês) responsável pela USDR, afirmou em uma publicação que está trabalhando para resolver a falta de liquidez e que o restante dos ativos que buscam garantir a paridade da stablecoin não foram afetados.

