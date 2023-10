Erro de site sobre ETF faz bitcoin disparar, despencar e causa R$ 327 milhões em prejuízo

O mercado cripto foi pego de surpresa nesta segunda-feira, 16, quando o site especializado de notícias sobre criptoativos Cointelegraph divulgou no X, antigo Twitter, de que o ETF de preço à vista do bitcoin da BlackRock teria sido aprovado pela SEC. O sinal verde para um inédito fundo negociado em bolsa animou os investidores e fez o ativo subir mais de 10%. Minutos depois, porém, a informação foi negada.

A própria BlackRock afirmou para a jornalista Eleanor Terrett, da Fox Business, que o pedido para o lançamento de seu ETF iShares Bitcoin ainda estava em análise da SEC, sem atualizações sobre uma aprovação. A informação jogou um banho de água fria nos investidores: em minutos, US$ 65 milhões (R$ 327 milhões) foram liquidados em investimentos.

Com isso, o bitcoin devolveu uma parte significativa de sua valorização. Após a publicação do Cointelegraph, a criptomoeda chegou a valorizar mais de 10% e rondar os US$ 30 mil pela primeira vez em semanas. Em seguida, ela se firmou em um patamar de ganho menor, com alta acumulada de quase 6% nas últimas 24 horas e cotada acima dos US$ 28 mil.

O motivo da alta ter reduzido, mas não encerrado, é uma notícia verdadeira sobre o processo entre a SEC e a empresa Grayscale, que quer converter seu fundo de investimento na criptomoeda em um ETF de preço à vista. Na última sexta-feira, 13, o regulador perdeu o prazo para entrar com um recurso em relação à decisão favorável à Grayscale, exigindo uma revisão do pedido inicialmente negado pelo regulador.

Mesmo assim, alguns investidores acumularam prejuízos significativos. Segundo o site LookOnChain, um investidor chegou a gastar US$ 613 mil (R$ 3,08 milhões, na cotação atual) para comprar bitcoins logo após a publicação do Cointelegraph, mas vendeu os ativos comprados por US$ 536 mil. Ou seja, em 10 minutos, a perda foi de US$ 49 mil (R$ 246 mil).

Cointelegraph’s fake news that the SEC approved iShares Bitcoin Spot #ETF has caused many users to #FOMO and lose money.

A whale spent 613,201 $USDC to buy 20.5 $WBTC and quickly sold for 563,970 $USDC after it was confirmed fake news.

The whale lost $49K in just 10 minutes! pic.twitter.com/8YSPPjCvbr

— Lookonchain (@lookonchain) October 16, 2023