IA: o próximo passo no DNA das startups e como essa evolução impacta o mercado brasileiro

“Um negócio de pessoas” é a definição do conceito de startup na visão de André Barrence, especialista em startups e head do Google for Startups no Brasil, o convidado especial do podcast Future of Money desta semana, edição que aborda a evolução das startups no país.

Atuando no mercado há quase 20 anos, André narra a evolução do processo de criação e aceleração de startups, além do aprendizado dos empreendedores e a inovação de serviços e produtos ao longo de duas décadas, traçando mudanças significativas e o que vem no futuro.

Para André, o empreendedor que souber caminhar ao lado da Inteligência Artificial terá grande potencial de destaque frente aos concorrentes. Assista ao vídeo:

