Company Brain: o que é o conceito que ganha força no Vale do Silício

RESUMO ＋ O Company Brain, ou cérebro corporativo, reúne dados, regras e conhecimento das empresas para orientar agentes de inteligência artificial. Segundo Antonio Duarte, CEO e cofundador da empresa Nekt, a falta de contexto compartilhado pode reproduzir erros em escala. Na Nekt, mais de 20 agentes realizam cerca de 10 mil chamadas mensais em atividades comerciais.

Por Antonio Duarte, CEO e cofundador da Nekt.

A discussão sobre inteligência artificial no Vale do Silício está avançando para uma nova etapa.

Depois da corrida pelos modelos de linguagem e da popularização dos agentes capazes de executar tarefas, cresce a atenção sobre uma questão fundamental: como fazer essas tecnologias compreenderem o funcionamento de uma empresa?

Em passagem recente pelo principal polo de inovação do mundo, acompanhei essa mudança de perspectiva e vi um conceito ganhar espaço nessas conversas: o Company Brain, ou cérebro corporativo.

O que é Company Brain e por que os dados precisam de contexto?

A ideia é reunir dados, processos, regras e conhecimento institucional em uma estrutura que possa ser consultada por pessoas e agentes de IA.

Isso inclui desde informações financeiras e comerciais até definições que normalmente não estão documentadas — como os critérios para considerar uma venda concluída, a forma de calcular determinado indicador ou os procedimentos adotados no relacionamento com clientes.

Durante décadas, as empresas conviveram com informações fragmentadas porque havia pessoas capazes de interpretar essas inconsistências.

Um profissional experiente sabe quando determinado número parece errado, lembra que um processo foi alterado e conhece quem pode esclarecer uma dúvida.

Esse conhecimento, muitas vezes acumulado ao longo de anos, permite que a operação funcione mesmo quando os sistemas não estão perfeitamente organizados.

Por que agentes de IA precisam de contexto compartilhado?

O problema é que os agentes de IA não dispõem dessa experiência.

Eles trabalham com as informações às quais têm acesso e podem executar uma mesma tarefa centenas ou milhares de vezes sem intervenção humana.

Quando os dados estão incompletos ou as regras não são claras, o erro também é reproduzido em escala.

Uma empresa que utiliza três agentes diferentes para consultar suas vendas, por exemplo, pode receber três respostas distintas se não houver uma definição compartilhada sobre o que constitui uma venda.

Essa é uma das razões pelas quais o Company Brain se torna particularmente relevante agora.

As empresas começam a utilizar agentes para processos que vão muito além da geração de textos ou da consulta a relatórios.

Em vendas, eles pesquisam potenciais clientes, elaboram abordagens, realizam acompanhamentos e agendam reuniões. Em marketing, acompanham campanhas e executam ajustes.

Na gestão de receitas, conciliam informações comerciais e financeiras e atualizam projeções. Cada uma dessas atividades exige conhecimento específico sobre o negócio.

Como agentes de IA já atuam em negociações comerciais

Um episódio recente ajuda a dimensionar essa transformação. Recebi um e-mail de um cliente solicitando a renegociação de sua mensalidade. A mensagem apresentava argumentos, condições e prazo para resposta.

Desconfiei que havia sido produzida por um agente de IA.

O cliente, de férias, explicou que havia delegado a um agente a análise do orçamento de 2027, incluindo o contato com fornecedores para negociar despesas.

A tecnologia já estava participando de decisões comerciais com base em informações e objetivos definidos pela empresa.

As quatro camadas do Company Brain

Para que operações desse tipo funcionem com consistência, o Company Brain precisa ir além de um repositório de documentos. Sua construção envolve quatro camadas.

A primeira reúne dados estruturados e não estruturados: informações de sistemas, documentos, arquivos e registros de conversas.

A segunda organiza e mantém o histórico desses dados, corrigindo inconsistências e preparando as informações para consulta.

A terceira camada, o context graph, registra as relações entre os dados e as regras do negócio. É nela que ficam documentados os processos, os critérios utilizados pelos departamentos e o significado de cada indicador.

A quarta camada permite que os agentes acessem essas informações por meio de conexões como APIs e MCP, com permissões específicas para cada atividade.

Governança e controle dos agentes de IA

A governança é indispensável nessa estrutura. Um agente responsável por analisar informações comerciais pode precisar consultar o CRM, mas não necessariamente ter autorização para alterar registros.

Outro, encarregado de conciliar dados financeiros, deve acessar apenas as informações necessárias à sua função. Também é importante registrar as ações executadas e manter mecanismos de acompanhamento, especialmente porque esses sistemas podem operar continuamente.

Na Nekt, temos utilizado essa arquitetura para organizar nossa própria operação. Hoje, mais de 20 agentes apoiam as atividades de go-to-market, realizando cerca de 10 mil chamadas por mês.

Eles compartilham o mesmo ambiente de dados e contexto, o que permite executar atividades diferentes com definições comuns sobre clientes, vendas e resultados.

Um dos agentes, responsável por verificar inconsistências no CRM, já solucionou centenas de problemas sem intervenção humana.

Essa experiência também revela outra característica importante: o conhecimento da empresa precisa ser atualizado conforme a operação evolui.

Quando uma organização modifica sua política comercial, altera uma etapa do funil ou estabelece novos critérios de atendimento, os agentes precisam ter acesso a essas mudanças.

Caso contrário, continuarão executando tarefas com base em regras que já não correspondem à realidade.

A construção desse contexto não precisa depender exclusivamente de documentação manual. Os próprios agentes podem ajudar a produzir e atualizar descrições de tabelas, regras operacionais e documentos que relacionam informações de diferentes sistemas.

Isso reduz parte do esforço historicamente necessário para transformar conhecimento disperso em uma estrutura acessível.

Quando uma empresa precisa de um cérebro corporativo?

Nem toda empresa precisa iniciar imediatamente um projeto dessa natureza. Negócios que ainda estão estruturando suas primeiras operações podem ter outras prioridades.

Mas alguns sinais indicam quando o assunto merece atenção: informações distribuídas entre diferentes ferramentas, reuniões recorrentes para discutir qual número está correto, dependência excessiva de profissionais que concentram conhecimento e dificuldade para confiar nas respostas produzidas pela IA.

O futuro da inteligência artificial nas empresas

A discussão que observo no Vale do Silício aponta para uma mudança importante na forma de preparar as empresas para a inteligência artificial.

Durante muito tempo, a preocupação esteve concentrada na capacidade dos modelos e nas tarefas que eles poderiam executar.

Agora, à medida que os agentes passam a participar diretamente das operações, torna-se necessário organizar aquilo que eles precisam saber para trabalhar.

O Company Brain é uma resposta a esse desafio. Seu valor não está em reunir mais dados, mas em preservar o conhecimento que orienta as decisões de uma organização e torná-lo acessível de maneira controlada.

Empresas que conseguirem fazer isso terão condições melhores de utilizar agentes de IA com consistência, acompanhar seus resultados e ampliar gradualmente as atividades que podem ser automatizadas.