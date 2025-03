Hype de NFTs do bitcoin, camada 2 e restaking está ‘completamente desaparecido’

Um executivo de uma solução de camada 2 do bitcoin explicou como as narrativas que antes eram “supervalorizadas” desapareceram completamente à medida que o ecossistema se desenvolve.

Em uma entrevista ao Cointelegraph, o cofundador da Bitlayer, Charlie Hu, listou três narrativas do bitcoin que ele acredita terem sido exageradas. Isso inclui as narrativas em torno dos Ordinals, camadas-2 e re-staking.

Segundo Hu, uma das narrativas supervalorizadas no bitcoin eram os tokens não fungíveis (NFTs). O executivo disse ao Cointelegraph que, embora as inscrições possam ter ido “até a lua”, essa era “acabou completamente”.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Dados do CryptoSlam mostram que no primeiro trimestre de 2024, os NFTs do bitcoin tiveram um volume de US$ 1,4 bilhão. No primeiro trimestre de 2025, o volume está em apenas US$ 280 milhões, uma queda de 80%. O executivo acredita que os dias de retornos de 1.000x com NFTs do bitcoin podem ter ficado para trás, e que as pessoas não podem mais esperar desempenhos de preço “loucos” semelhantes.

As camadas-2 do bitcoin estão perdendo fôlego?

Além dos NFTs do bitcoin, Hu disse ao Cointelegraph que o hype em torno das soluções de camada 2 e do re-staking do bitcoin também diminuiu entre os investidores de capital de risco.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Hu disse ao Cointelegraph que pelo menos 80 redes de camada-2 buscavam financiamento no início de 2024, quando a narrativa estava forte. O executivo afirmou que muitos projetos apresentaram suas ideias a investidores, à mídia e a diferentes comunidades. Embora houvesse empolgação, ele afirmou que isso “definitivamente acabou”.

Muitos outros executivos e empreendedores do setor cripto concordam com o ponto de vista de Hu sobre o enfraquecimento da empolgação em torno dos ecossistemas de camada 2. Em 20 de fevereiro, o cofundador do Stacks, Muneeb Ali, afirmou que a “lua de mel” das camadas-2 do bitcoin acabou. O executivo disse que a maioria dos projetos vai deixar de existir à medida que a empolgação inicial diminui.

Enquanto isso, Hu também disse ao Cointelegraph que uma terceira narrativa “supervalorizada” foi o re-staking no bitcoin. Ele afirmou que, no momento, apenas dois ou três projetos ainda estão ativos após o auge dessa narrativa em 2024.

Embora algumas narrativas tenham perdido força, Hu acredita que há muitas coisas promissoras no crescente ecossistema do bitcoin. O executivo disse que, embora as camadas-2 sejam uma boa narrativa, ele as vê mais como um motor que impulsiona o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi) do bitcoin, o que pode permitir aos detentores explorar oportunidades de rendimento. Hu afirmou ao Cointelegraph:

“As camadas-2 do bitcoin estão oferecendo uma arquitetura como infraestrutura programável e com mínima necessidade de confiança, que pode gerar rendimento para os grandes detentores de bitcoin ou instituições. Essa é uma narrativa muito importante. Acho que vamos expandir cada vez mais os casos de uso com a adoção.”

Bitcoin DeFi ainda não decolou

Enquanto isso, Dominik Harz, cofundador da camada-2 híbrida Build on Bitcoin (BOB), disse ao Cointelegraph que as soluções de camada 2 do bitcoin devem ser vistas como uma aposta de longo prazo.

“Olhar para as camadas-2 do bitcoin sob uma lente de curto prazo perde o sentido. Ciclos de hype vão e vêm, mas desenvolvimentos duradouros no setor cripto, como o próprio bitcoin, são apostas inerentemente de longo prazo”, disse Harz.

O executivo também acredita que o DeFi no bitcoin ainda não atingiu seu pleno potencial. “O DeFi no bitcoin ainda nem decolou de verdade. Estamos muito no início. Apenas 0,3% do valor de mercado do bitcoin está ativo no DeFi agora, em comparação com 30% no Ethereum”, disse Harz ao Cointelegraph.

Harz apontou que essa é uma discrepância de 100x e que isso deve diminuir rapidamente à medida que o DeFi no bitcoin explodir. O executivo também afirmou que as camadas-2 são avanços tecnológicos necessários para que o DeFi no bitcoin chegue ao mercado.

Max Sanchez, diretor de tecnologia do protocolo de camada-2 Hemi Labs, também acredita que as soluções de camada-2 do bitcoin não estão perdendo força.

Ele disse ao Cointelegraph que o setor está entrando em uma fase de maturação, na qual os fundamentos importam. Sanchez afirmou que muitos dos primeiros projetos de camada-2 no bitcoin trouxeram tecnologia do Ethereum sem adaptá-la à arquitetura única do bitcoin “de uma forma que realmente o expanda”.

Sanchez, que trabalha em um projeto híbrido conectado ao Ethereum, também disse que construir uma camada-2 em um único silo e ignorar a interoperabilidade com protocolos baseados em Ethereum é uma “noção falsa”.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok