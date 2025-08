Homem que perdeu R$ 5 bilhões em bitcoin em lixão quer lançar criptomoeda própria

Após uma sequência de derrotas na sua tentativa de procurar US$ 915 milhões (R$ 5 bilhões, na cotação atual) em bitcoins perdidos em um lixão, James Howells decidiu transformar sua saga judicial em uma criptomoeda. A ideia é reunir fundos para continuar tentando recuperar os ativos.

A história de Howells começou em 2013, quando ele acidentalmente jogou fora uma carteira física que continha 8 mil unidades da criptomoeda. O objeto foi enviado para um lixão pela então namorada do britânico e, em teoria, pode estar no local até hoje.

Na época, as unidades de bitcoin tinham pouco valor, mas hoje elas valem uma verdadeira fortuna. Por isso, Howells tem tentado ganhar acesso ao lixão para procurar a carteira física. Até agora, ele não recebeu autorização de nenhuma instância do Judiciário do Reino Unido.

Dessa vez, ele afirma que pretende adotar uma estratégia pouco convencional. A ideia é oferecer entre US$ 33 milhões e US$ 40 milhões para a cidade de Newport e comprar o terreno em que o lixão está localizado. Em seguida, as buscas pelas criptomoedas seriam iniciadas.

Para reunir os fundos, Howells pretende tokenizar um documento que declara que ele é dono das unidades de bitcoin e oferecer os criptoativos para a compra do público. O lançamento ocorreria em outubro, com uma disponibilização para negociação ainda neste ano.

Batizada de Ceiniog, a criptomoeda teria o seu valor garantido pelas 8 mil unidades de bitcoin a que Howells teria direito. Já os fundos seriam usados para comprar o lixão, caso as autoridades da cidade concordassem em discutir essa possibilidade.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Entretanto, o britânico disse que, até o momento, as autoridades ainda não reconheceram a proposta de compra. Se nenhuma manifestação ocorrer, ele afirmou que pretende desistir de comprar o lixão e tentará explorar outros caminhos para chegar às criptomoedas.

Anteriormente, Howells já havia prometido que daria 60% dos bitcoins para um grupo que passou a apoiá-lo financeiramente em troca dos ativos após ele se demitir do emprego para focar na busca pelas criptomoedas. Ele afirma que obteve os ativos a partir da mineração de bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok