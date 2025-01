Reino Unido proíbe homem de procurar R$ 4,5 bilhões em bitcoin perdidos em lixão

A Justiça do Reino Unido rejeitou nesta semana um pedido feito pelo engenheiro James Howells para ter acesso a um lixão na cidade de Newport e procurar um montante bilionário de bitcoins que pertenciam a ele e foram jogados no lixo por engano em 2013.

Howells travava uma batalha judicial contra o Conselho da cidade, que rejeitou pedidos anteriores mesmo após o engenheiro afirmar que doaria parte do valor para a cidade caso encontrasse o equipamento que armazena as criptomoedas. Agora, porém, as chances dele conseguir procurá-las diminuíram ainda mais.

Em sua decisão, o juiz responsável pelo caso avaliou que não haveria "uma chance realista" de Howells conseguir encontrar os bitcoins. A cidade também alega que as buscas trariam potenciais riscos de contaminação ambiental, o que motivou as rejeições aos pedidos do engenheiro.

Ao todo, Howells tinha 8 mil unidades de bitcoin. Na época em que foram descartadas, cada unidade valia menos de US$ 300. Hoje, porém, o preço de cada unidade da criptomoeda está na casa dos US$ 95 mil. Combinadas, elas valem US$ 750 milhões (R$ 4,5 bilhões, na cotação atual).

Entenda o caso

Howells alega que as criptomoedas foram obtidas por ele em 2009 a partir da mineração do ativo. Elas ficaram armazenadas em uma carteira digital física, sendo que o engenheiro tinha duas carteiras: uma com os ativos e outra sem. Em 2013, quando ele estava organizando a casa, ele acabou se confundindo.

O engenheiro separou uma das carteiras, colocou em um saco e pediu para que sua então namorada jogasse o saco fora. Ele acabou percebendo pouco depois que tinha colocado a carteira com os bitcoins no lixo, mas era tarde demais: o saco já tinha sido descartado e enviado para um lixão.

Desde então, Howells tem acompanhado a disparada do bitcoin incapaz de ter acesso à quantia bilionária a que ele teria direito. Nos últimos anos, ele tem buscado pressionar as autoridades a autorizar a busca, inclusive com a promessa de que doaria 10% do valor para a cidade.

Ao mesmo tempo, ele precisará 60% do valor para um grupo que passou a apoiá-lo financeiramente em troca dos ativos depois que ele se demitiu do emprego. Recentemente, a ex-namorada de Howells falou sobre o caso e confirmou que jogou os bitcoins no lixo por engano, desejando que ele os encontre para "que ele cale a boca. Eu não quero um centavo do dinheiro dele".