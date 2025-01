História das criptomoedas está no início e é hora de explorar, diz CEO da Binance

Por Richard Teng*

A flexibilidade e a aceitação do que as pessoas consideram possível, provável ou normal nunca deixam de me impressionar. Esses limites parecem quase gravados em pedra na consciência coletiva até serem testados, desafiados e um novo consenso sobre o que é possível ou não emergir.

Considere apenas um exemplo: é 2025 e o bitcoin a US$100 mil já é algo ultrapassado. O que parecia inimaginável para muitos há apenas alguns anos se tornou algo normal e até trivial. Esse é o padrão que vimos ao longo da curta história das criptomoedas: impossível ontem, esperado ou até desinteressante hoje.

Uma característica do crescente consenso atual sobre as criptos é que a conquista do marco de $100 mil junto às inovações revolucionárias da indústria em 2024, foi tão poderosa e empolgante que, para alguns, parece que não há mais nada a ser conquistado.

Os limites do possível

"Sim, US$100 mil bitcoin é o novo normal, mas e agora? US$300 mil? US$500 mil? Um milhão? Impossível!". Esse é um sentimento que encontrei frequentemente em conversas com usuários, especialmente com aqueles que ainda não entraram no espaço cripto.

Em 2024, a indústria percorreu uma distância extraordinária em um curto período de tempo e alcançar algo semelhante no futuro próximo parece inimaginável. Afinal, qual classe de ativos consegue realizar tais feitos com tanta frequência? “Um milhão por um bitcoin? Ah, isso simplesmente não vai acontecer”.

Quando ouço algo assim, me faço uma reflexão ao abrir um gráfico de preços do bitcoin dos últimos 5 anos, passar o mouse sobre um pico de preço aleatório do passado e lembrar de uma festa, um painel de discussão ou uma conversa casual onde alguém argumentou que o bitcoin nunca iria além daquele preço ou que algo significante além daquele nível de preço era impossível.

Em cada um desses casos, não se tratava de uma falha no raciocínio ou na crença, mas uma falha na imaginação. Pois muitos desses céticos eram pensadores brilhantes e defensores da força da tecnologia blockchain.

Uma das consequências mais prejudiciais aqui é a percepção de que já é tarde demais para entrar no mundo das criptos. Para aqueles que ainda não estão envolvidos, isso cria a sensação de que o pico já passou. Por que se incomodar, se as melhores oportunidades já ficaram para trás? Essa mentalidade desencoraja a exploração e leva a oportunidades perdidas.

Isso não se trata apenas dos preços do bitcoin. Eu uso o bitcoin como um proxy útil para o progresso dos ativos digitais e a adoção da tecnologia blockchain. As oportunidades perdidas vão muito além dos ganhos de mercado, elas abrangem inovações e transformações que remodelam indústrias e melhoram vidas globalmente.

Ainda estamos nos estágios iniciais. Se você ainda não faz parte desse movimento, agora é a hora de se juntar. Embora possa ser difícil imaginar a próxima onda de crescimento explosivo, a imaginação nem sempre é a melhor indicadora do que é possível.

Um olhar mais atento sobre o que está acontecendo no setor revela que o impulso recebido pela indústria no ano passado trará crescimento em 2025 para áreas como adoção em massa e institucional, inovação de mercado e criação de valor no mundo real.

Na prática

A crença de que o pico das criptos já passou ignora as forças transformadoras ainda em movimento. Não vou detalhar as promessas de desenvolvimentos regulatórios massivos nos Estados Unidos e além. Está claro que uma liderança potencialmente favorável às criptos na maior economia do mundo pode ter efeitos sísmicos.

Mesmo ideias que ainda parecem distantes hoje, como uma reserva estratégica nacional de Bitcoin, podem se tornar realidade, o que impulsiona a demanda e os preços a níveis sem precedentes.

Não é preciso olhar mais longe do que o estrondoso lançamento das memecoins $TRUMP e $MELANIA antes da posse de Donald Trump, um testemunho da capacidade do cripto de impulsionar tendências sociais, culturais e até políticas de maneiras que nunca imaginamos antes.

A crescente adesão de Wall Street ao cripto agora vai muito além dos ETFs spot que dominaram as manchetes em 2024. Produtos de seguro de vida avaliados em bitcoin, fundos híbridos de cripto e imóveis, e grandes gestores de ativos como o BlackRock integraram ETFs de bitcoin em seus fundos focados em renda. Essas ações colaboram para uma incorporação de ativos digitais de maneira mais profunda no sistema financeiro global.

A criação de produtos compostos e novos modelos baseados em instrumentos tradicionais está em crescimento, com o Bitcoin, e em breve outros ativos digitais, se tornando uma pedra angular da infraestrutura financeira moderna de várias maneiras diretas e indiretas.

E então há o potencial inexplorado da adoção de criptos. Atualmente, cerca de 700 milhões de pessoas em todo o mundo interagem com ativos digitais. No entanto, o número de pessoas cujas vidas poderiam ser melhoradas pelos ativos digitais está na casa dos bilhões.

O aumento da conscientização, melhores interfaces de usuário e a abstração da complexidade técnica pavimentam o caminho para uma ampla adoção. A transição dos primeiros adotantes para a maioria inicial já está em andamento e a curva à frente promete ser acentuada.

Por que ainda é cedo para novos usuários?

A ideia de que já é tarde demais para entrar nas criptos está longe de ser verdadeira. Os primeiros adotantes certamente se beneficiaram de uma visão de futuro, mas as oportunidades à frente são tão significativas quanto. Com apenas uma pequena porcentagem da população global envolvida, há muito espaço para crescimento e inclusão.

A Binance está comprometida em tornar essa transição mais fácil para novos usuários. Ferramentas como a Binance Academy oferecem recursos gratuitos e acessíveis para desmistificar o cripto e a tecnologia blockchain. Interfaces amigáveis e produtos financeiros projetados para serem diretos quebram barreiras e garantem que todos possam participar, independentemente de sua formação.

A inclusividade do cripto vai além do acesso financeiro. Trata-se de capacitar indivíduos e comunidades para tomar o controle dos próprios ativos, dados e personas online, convidando todos a participar da Web descentralizada do futuro. Ao reduzir a dependência dos sistemas financeiros tradicionais e das plataformas de internet, os ativos digitais criam novos caminhos para oportunidades e empoderamento.

A visão da Binance para 2025 e além

A Binance está aqui para liderar, orientar e capacitar os usuários. Em 2025, nosso foco continuará sendo a promoção da adoção global e a criação de ferramentas que tornem cripto acessível para todos. Desde o desenvolvimento de soluções escaláveis para inclusão financeira até o fomento de um ecossistema Web3 vibrante, a Binance está comprometida em moldar um futuro onde os ativos digitais desbloqueiem valor para todos.

Também reconhecemos a importância da colaboração. Seja trabalhando com formuladores de políticas para estabelecer uma regulamentação capacitada ou apoiando iniciativas de base que demonstrem o impacto real do cripto, nosso objetivo é garantir que o crescimento da indústria beneficie o maior número possível de pessoas.

A história das criptos apenas começou a ser escrita. O imenso potencial dos ativos digitais para transformar vidas e remodelar indústrias começa a se desdobrar. Se você esteve à margem, agora é a hora de explorar o que essa tecnologia pode oferecer.

*Richard Teng é CEO da Binance

