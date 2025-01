Criptomoedas hoje: correção após decreto de Trump foi “saudável” e bitcoin sinaliza recuperação

Nesta sexta-feira, 24, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados “no verde” após uma correção na última quinta-feira, 23. Na data, o novo presidente dos EUA, Donald Trump, assinou seu primeiro decreto referente ao setor de ativos digitais. Embora a notícia tenha sido positiva, gerou pressão vendedora no mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 105.182, com alta de 3,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Ao analisar o gráfico diário do bitcoin, vemos que o preço está oscilando em um range entre as faixas de US$ 90.920 e US$ 109.588 desde 25 de novembro. Estes valores representam os suportes e resistências de médio prazo para o bitcoin”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

“Em caso de continuação da pressão vendedora, os suportes de curto prazo estão nas faixas de US$ 97.200 e US$ 92.400. Caso entre fluxo comprador, as resistências estão nas regiões de liquidez dos US$ 106.850 e US$ 109.588”, acrescentou.

O que aconteceu com o bitcoin?

“A queda do dia 23 pode ser vista como uma correção saudável e esperada. Afinal, no mesmo dia, o bitcoin saiu da mínima de US$ 101.262 e chegou a custar US$ 106.850 na máxima do dia, uma valorização de 5,5%. Uma leve queda após tal aumento é comum, mesmo após a divulgação de uma notícia importante para o setor cripto”, explicou Ana de Mattos.

“Parte desse movimento baixista de curto prazo pode ser atribuída ao fenômeno 'venda no fato', que é quando os investidores montam suas posições antecipando eventos ou notícias e, uma vez que esses eventos se concretizam, vendem suas posições para realizar lucros”, acrescentou.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “ganância” em 75 pontos.

Expectativas do mercado

“A semana foi marcada pelas implicações econômicas de movimentações feitas pelo presidente Trump, como o lançamento de uma memecoin vinculada à sua imagem e a assinatura da primeira ordem executiva relacionada a criptomoedas pelo novo governo, que fortalece a liderança americana em tecnologia financeira”, disse Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas.

“Apesar de já esperadas pelo mercado, essas ações reforçam a presença das criptomoedas entre um dos assuntos mais importantes na Casa Branca nos próximos anos. Além disso, com relação a fatores macroecônomicos, a reunião do Fed na próxima semana deve confirmar que o cenário deve permanecer favorável para ativos de risco nos próximos meses”, acrescentou.

