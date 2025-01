Bitcoin voltou do recesso? Criptomoeda ultrapassa US$ 100 mil pela 1ª vez em 2025

Nesta terça-feira, 7, o bitcoin encerrou a primeira semana de 2025 em alta significativa, após uma correção ter afetado negativamente o preço da maior criptomoeda do mundo na reta final de 2024.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 100.663, com alta de 1,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 5,2%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“Podemos dizer que o bitcoin ‘voltou do recesso’, saiu da região de US$ 91.600 direto para US$ 102 mil. Foi um movimento de alta bem forte e interessante em linhas gerais”, comentou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o Morning Call Crypto desta terça-feira, 7.

Apesar do grande destaque do bitcoin ao longo de 2024 e fortes expectativas para a posse de Donald Trump no próximo dia 20 de janeiro, as altcoins também chamam a atenção de investidores e especialistas. Muitos acreditam em uma possível “altseason”, nome dado a um período em que outras criptomoedas disparam mais que o bitcoin.

No entanto, Josa afirmou durante o programa Morning Call Crypto que a possibilidade é maior para uma “all season”, em que criptomoedas de todos os setores podem disparar.

O especialista ainda fez ressalvas sobre a estratégia de rotação de capital, em que investidores tirariam dinheiro investido em bitcoin para comprar outras criptomoedas, na expectativa de que elas disparassem mais.

“Considerando rotação de capital para uma iminente altseason, se você não está posicionado ou com uma posição muito pequena, é uma situação meio delicada porque boa parte delas já subiu muito desde a eleição do Trump. Então é uma decisão delicada rotacionar capital do bitcoin para altcoins pensando nesse cenário”, disse ele no programa, transmitido ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras pela manhã.

“Em 2017, 2021, o mercado e as condições de liquidez eram muito diferentes, por isso é necessário cuidado para não trocar os pés pelas mãos. A depender da forma como você faz, a possibilidade é sempre muito maior de acabar perdendo o capital ou diminuir a quantidade de bitcoin que você tem tentando pular de um galho para outro. Foque em algumas narrativas mais fortes no mercado e diversifique o seu capital”, acrescentou.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok