Grandes investidores voltam a vender bitcoin e derrubam criptomoeda

Grandes investidores do bitcoin, um grupo que reúne tanto institucionais quanto compradores antigos, voltaram a vender a criptomoeda nesta semana, derrubando o preço do ativo. É o que apontam novos dados divulgados nesta terça-feira, 16, pela empresa CryptoQuant.

Apesar do movimento de venda impactar o mercado como um todo, a CryptoQuant também afirma que os grandes responsáveis pela queda da criptomoeda não são os maiores prejudicados pela sua queda. Na verdade, muitos seguem com um saldo positivo.

Dados da empresa indicam que os grandes compradores mais antigos do bitcoin, também conhecidos como "baleias", seguem com um lucro nos seus investimentos. Ao mesmo tempo, investidores com menos de 1.000 bitcoins atingiram o maior prejuízo desde 2023.

Investidores que compraram a criptomoeda nos últimos três meses também estão entre os principais prejudicados, acumulando um prejuízo de mais de 25%. As perdas também atingiram grandes investidores que entraram mais recentemente no mundo da moeda digital.

Nos últimos seis meses, investidores com foco no curto prazo adquiriram mais de 768 mil unidades de bitcoin, mas boa parte desse grupo acumula prejuízos potenciais, já que a criptomoeda devolveu praticamente todos os ganhos registrados ao longo do ano de 2025.

Ao mesmo tempo, investidores com foco no longo prazo venderam mais de 755 mil unidades do ativo no mesmo período. O movimento é considerado como a grande causa por trás da queda intensa da criptomoeda desde o final de outubro deste ano.

O novo comportamento desse grupo acabou frustrando a expectativa de investidores em torno de novas altas da criptomoeda entre novembro e dezembro, meses tradicionalmente mais favoráveis para o ativo e marcados em anos recentes por altas expressivas.

Analistas afirmam que as vendas recentes de bitcoin refletem uma intensa aversão a riscos e incertezas no mercado, o que tem levado investidores a se afastar de ativos mais voláteis, caso da criptomoeda. E a situação da economia dos EUA surgiu como principal ponto de tensão.

