Grandes investidores compram R$ 450 milhões em ether e aproveitam queda

A mais recente onda de queda no mercado de criptomoedas na última semana afastou e desanimou alguns investidores, mas outros seguem apostado nos ativos digitais. É o caso de um grupo de quatro grandes investidores identificados pela plataforma LookOnChain e que compraram US$ 94 milhões (R$ 457 milhões, na cotação atual) em ether.

De acordo com a empresa, as aquisições começaram há sete dias, na última quinta-feira, 17, exatamente quando a queda no mercado de criptomoedas se intensificou. Dados do CoinGecko apontam que, no mesmo período, o preço do ether acumula queda de 7,6%, em linha com a perda de 7,8% do bitcoin.

Nesse mesmo período, quatro endereços de carteiras digitais diferentes começaram a acumular ether. Três delas compraram cerca de US$ 30 milhões na criptomoeda, enquanto outra adquiriu US$ 3,4 milhões. No total, foram compradas 56,1 mil unidades do ativo.

O movimento de compra na baixa ocorreu mesmo em meio a projeções pessimistas sobre a cotação do ether no curto prazo. Alguns investidores apostaram em uma queda para valores inferiores a US$ 1,5 mil, enquanto outros falaram até em um retorno para um patamar inferior a US$ 1 mil.

Esses projeções, porém, não se confirmaram até o momento. Atualmente, o ether opera em queda de 0,2% nas últimas 24 horas, mas com uma cotação de US$ 1.649. O ativo também segue como o segundo maior do mercado, enfrentando uma lateralização pós-queda semelhante à do bitcoin.

Queda no mercado cripto

À EXAME, especialistas afirmaram que a queda abrupta do bitcoin, ether e outras criptomoedas se deve a uma série de fatores. Entre eles, está um aumento na aversão a riscos por parte dos investidores, a valorização dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos, preocupações sobre a situação da economia da China e a perspectiva de que os juros dos EUA permanecerão em um patamar maior por mais tempo.

Ou seja, uma reversão do quadro atual depende de notícias positivas para o mercado, seja um alívio quanto ao ciclo de juros nos EUA, um possível cenário mais positivo para a economia da China ou novidades sobre a análise dos pedidos de ETF de preço à vista de bitcoin pela SEC.

