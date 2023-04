Google e Polygon anunciam parceria para apoiar desenvolvedores da Web3

O Google e a Polygon Labs anunciaram nesta quinta-feira, 27, uma parceria para facilitar e fomentar o desenvolvimento de projetos de Web3. O gigante de tecnologia e a responsável pelo blockchain Polygon vão disponibilizar recursos para agilizar e incentivar a criação de produtos e aplicações que estão ligados à "próxima geração da internet".

Com a parceria, o Google Cloud vai integrar na Polygon uma tecnologia chamada "Blockchain Node Engine", um serviço de hospedagem de nós de redes blockchains que dá mais poder de processamento e armazenamento. A ideia é "ajudar os desenvolvedores a se concentrarem na construção do protocolo, mantendo o controle completo sobre onde os nós são implantados".

O presidente da Polygon Foundation, Ryan Watt, destacou em um comunicado que a parceria busca "aumentar a taxa de transações, permitindo casos de uso em jogos, gerenciamento da cadeia de suprimentos e DeFi [Finanças Descentralizadas, em inglês]".

Já o gigante de tecnologia afirmou que a parceria vai ajudar o blockchain a "avançar em sua estratégia de inovação de conhecimento zero, potencialmente tornando as transações mais baratas e rápidas". A fala foi uma referência aos esforços da Polygon de expandir aplicações de provas de conhecimento zero.

“Os testes iniciais para executar as provas de conhecimento zero do Polygon zkEVM no Google Cloud, por exemplo, resultaram em transações significativamente mais rápidas e baratas em comparação com a configuração existente”, disse o comunicado.

"O Google Cloud está ajudando o setor a alcançar a velocidade de expansão, direcionando nossos esforços de engenharia para áreas como melhorar a disponibilidade de dados e aprimorar a resiliência e o desempenho de protocolos de escalonamento, como provas de conhecimento zero", destacou Mitesh Agarwal, diretor administrativo, de engenharia de clientes e Web3 do Google Cloud.

Apoio a startups

Também nesta semana, o Google expandiu um programa de apoio a startups focadas na Web3, fechando uma série de parcerias com empresas do setor e que usam a tecnologia blockchain. A ideia é facilitar o acesso aos serviços realizados por elas para as empresas em estágios iniciais.

Atualmente, a empresa tem dois conjuntos de produtos para startups de Web3, disponibilizados separadamente caso as empresas tenham levantado fundos ou não. As empresas ainda sem rodadas de financiamento podem receber até US$ 2 mil em créditos do Google Cloud válidos por dois anos e ter acesso a eventos como a Paris Blockchain Week, a Consensus e a TOKEN2049 Singapore, dos quais o gigante de tecnologia vai participar.

Para startups consolidadas, os benefícios incluem US$ 200 mil ao longo de dois anos para uso do Google Cloud e Firebase, bem como US$ 12 mil em créditos de suporte aprimorado do Google Cloud e 12 meses gratuitos de Google Workspace Business Plus. Além disso, alguns projetos em Web3, incluindo Aptos, Celo, Flow, HBAR Foundation, Near e Solana Foundation, fornecerão subsídios de até US$ 1 milhão cada um em moedas fiduciárias ou tokens nativos para outras empresas.

