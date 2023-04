Google anuncia parceria com empresas de blockchain em programa de apoio a startups

O conglomerado de tecnologia Alphabet expandiu o programa Google for Startups Cloud, uma iniciativa para apoio a empresas que trabalhem com a área de Web3, considerada a próxima geração da internet. A expansão envolveu uma seleção de novas startups para participar da iniciativa, além de parcerias com diversas companhias que atuam nas áreas de blockchain.

O programa incluiu na última terça-feira, 25, parcerias com empresas como Alchemy, Aptos, Base, Celo, Flow, Hedera, Near, Polygon, Solana e Thirdweb. No mesmo dia, a startup de análise de dados de blockchain Nansen anunciou que fechou uma parceria com o Google Cloud para fornecer dados de blockchain em tempo real para startups. Seu banco de dados contém atualmente mais de 250 milhões de endereços de carteiras.

No Twitter, a Nansen destacou que "estamos muito entusiasmados em nos unir ao Google Cloud em seu programa de startups de Web3 para fornecer dados de blockchain em tempo real. Startups de Web3 do programa [do Google] ganharão um mês grátis de Nansen Query e outros benefícios".

