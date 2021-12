Golpes com criptomoedas crescem 81% e roubam quase R$ 45 bilhões em 2021

Um relatório da empresa de pesquisa e análise de blockchain Chainalysis mostrou que golpes envolvendo criptomoedas tiveram enorme crescimento ao longo de 2021 e roubaram 7,7 bilhões de dólares (quase 45 bilhões de reais) no mundo todo.

Chamado "Crypto Crime Report", o relatório mostra que o aumento no valor roubado com golpes em 2021 foi 81% maior do que o número registrado em 2020. Os "rug pulls" (ou "puxada de tapete") foi o golpe mais comum, responsável por 37% de todo o valor obtido pelos criminosos.

Esse tipo de golpe acontece quando uma plataforma ou projeto simplesmente desaparece com o dinheiro dos investidores e tem sido comum em aplicações de finanças descentralizadas (DeFi), como no caso da corretora turca Thodex, cujo CEO sumiu com os fundos de todos os usuários da plataforma.

Outra forma de golpe "rug pull" é o lançamento de um falso criptoativo para roubar dinheiro dos investidores que acreditam se tratar de um projeto real - o caso mais conhecido dos últimos meses foi o lançamento do token inspirado na série de TV sul-coreana Round 6. Foram 2,8 bilhões de dólares roubados desta forma ao longo do ano.

-

Apesar de crescimento considerável nos valores roubados com golpes em 2021, o número ainda é bastante inferior ao de 2019, o maior de todos os tempos, com quase 10 bilhões de dólares roubados em golpes com criptomoedas. Chama a atenção, porém, o crescimento dos golpes "rug pull", que representavam menos de 1% em 2020 e o número saltou pra 37% em 2021.

Para a Chainalysis, os golpes com criptomoedas, que em geral afetam mais os novos usuários e investidores inexperientes, são "a maior ameaça à continuidade da adoção" do mercado.

