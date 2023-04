Golpe usa inteligência artificial para criar áudios falsos e simular sequestros

O golpe do falso sequestro é uma das mais conhecidas formas de criminosos extorquirem vítimas, e ele foi evoluindo com o tempo, seguindo as próprias mudanças tecnológicas na sociedade. Popularizado inicialmente pelo telefone, ele migrou para aplicativos de mensagens e, hoje, já consegue usar inclusive a inteligência artificial, uma das mais modernas e populares tecnologias do momento.

Atualmente, casos de uso da tecnologia para esse tipo de golpe já foram reportados nos Estados Unidos. Um dos mais conhecidos teve como alvo Jennifer DeStefano, uma mãe que vive no estado do Arizona. No início de abril, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido e, ao atender, reconheceu a voz da sua filha, Brie, de 15 anos, que relatou ter sido sequestrada.

Os criminosos pediram um resgate inicial de US$ 1 milhão, depois reduzido para US$ 50 mil, para libertar a jovem, mas conseguiu confirmar a localização da filha e descobriu que a ligação era uma farsa. Mesmo assim, ela comentou com a imprensa local de que a voz "era 100%" de Brie. "Era completamente a voz dela, a entonação, o jeito que ela chora", relatou.

Até o momento, a polícia não identificou os responsáveis pela tentativa de golpe, mas acredita que os criminosos tenham usado um sistema de inteligência artificial para criar uma simulação de áudio da filha de DeStefano. Para isso, foi necessário obter arquivos de áudio da jovem na internet, como de vídeos publicados em rede sociais, que foram usados como base para o funcionamento da tecnologia.

Como se proteger de golpes com inteligência artificial?

Apesar do uso da nova tecnologia tornar esse golpe mais convincente, as formas de se proteger de golpes de falso sequestro continuam as mesmas. Primeiro, é importante tomar cuidado ao atender telefonemas ou receber mensagens de desconhecidos. Segundo, é sempre importante buscar garantir a localização da suposta pessoa sequestrada, entrando em contato diretamente com ela ou com alguém que esteja com ela naquele momento.

Além disso, é essencial entrar em contato com a polícia e denunciar o golpe, assim como esperar as orientações das autoridades antes de realizar qualquer tipo de pagamento. E é importante considerar as diversas possíveis aplicações de inteligência artificial em outros tipos de golpe, de modo a torná-los mais realistas e dificultar a identificação dos crimes.

Rafael Costa Abreu, diretor de Fraude e Identidade Latam da LexisNexis Risk Solutions, destacou à EXAME que a tecnologia permite aos criminosos realizar uma quantidade maior de golpes em várias vítimas ao mesmo tempo. Além disso, ela permite criar mensagens mais realistas e com menos erros, dificultando a identificação de tentativas de fraude e, com isso, possivelmente aumentando a taxa de sucesso dos criminosos.

Para Abreu, a tendência para os próximos anos é de um aumento do uso de robôs automatizados, os bots, conectados a inteligências artificiais para aumentar o alcance dos golpes. "A evolução tecnológica sempre caminha lado a lado com a evolução na complexidade das fraudes. Nesse cenário, cidadãos devem redobrar cuidados ao receber mensagens com ofertas tentadoras e links rápidos de acesso", observa.

