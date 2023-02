Gigante japonesa de tecnologia lança programa para apoiar projetos de Web3

A Fujitsu, uma das maiores empresas de infraestrutura de tecnologia do mundo, anunciou neste mês o lançamento de um programa para fomentar projetos que busquem desenvolver aplicações ligadas à Web3, considerada a próxima fase da internet. A iniciativa recebeu o nome de "Plataforma de Aceleração da Fujitsu".

A empresa se comprometeu a oferecer um "ambiente de desenvolvimento" e diversas APIs - softwares que permitem a integração entre sistemas - baseadas em blockchain e outras tecnologias de computação. O público-alvo é composto por desenvolvedores em startups, empresas parceiras e universidades.

De acordo com o comunicado da Fujitsu, o objetivo é criar uma "comunidade do futuro" para usuários interessados na Web3, ajudando a "construir a próxima geração de aplicações e serviços" ligados à área. Para isso, a empresa disponibilizará alguns recursos que já lançou no mercado.

Entre eles estão o de "computação como um serviço" e um módulo de proteção de dados que busca garantir a autenticidade de transações e ter uma distribuição segura de dados, assim como a interoperabilidade entre sistemas e serviços usando blockchain e outras ferramentas de verificação.

"No futuro, a Fujitsu também planeja disponibilizar módulos de tecnologia adicionais para a plataforma, incluindo sua tecnologia de transferência de confiança transparente (5) e tecnologia 'ConnectionChain'", destacou a companhia com sede no Japão.

A ideia é que os participantes aprovados no programa de aceleração tenham um acesso gratuito na plataforma, que servirá como uma aceleradora de projetos da Web3, incentivando também a co-criação de iniciativas e aplicações. As inscrições começarão apenas no Japão, em março de 2023, com uma expansão gradual para outros países ainda neste ano.

"A plataforma contribuirá para a realização de um rico ecossistema que capacita os usuários a criar novos aplicativos para Web3, permitindo novas maneiras de interagir, criar e compartilhar dados de forma livre e segura para casos de uso, incluindo gerenciamento de direitos de conteúdo digital, contratos, transações comerciais e processos", diz a empresa.

A meta final da Fujitsu é oferecer uma plataforma que permite que empresas e usuários individuais consigam se conectar para, juntos, criarem soluções "transformacionais e geradoras de valor" para uma série de problemas existentes na sociedade atualmente.

"À medida que a Fujitsu expande os serviços e funcionalidades para sua nova plataforma Web3 a partir de março de 2023, planeja realizar um concurso global de planejamento e desenvolvimento para construir e implementar comunidades DAO [descentralizadas] e criar novos serviços Web3", destacou a companhia.

