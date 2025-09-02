O gigante acordou? Gestora explica disparada da Ethereum, e se alta vai continuar

O gigante acordou? Essa é a pergunta que guia um novo relatório divulgado nesta semana pela gestora Hashdex e focado na segunda maior criptomoeda do mercado: a Ethereum. Após anos com um desempenho ruim e na sombra do bitcoin, o ativo finalmente recuperou seu destaque no setor, disparando e atingindo um novo recorde de preço.

O material, assinado por Samir Kerbage, CIO da gestora, ressalta que o desempenho negativo da criptomoeda nos últimos anos refletia uma dificuldade de lidar com uma concorrência crescente e uma falta de clareza em torno dos efeitos de suas atualizações.

Hoje, porém, "o otimismo crescente em torno da aceitação das stablecoins nos Estados Unidos — que dependem da Ethereum e de outras plataformas de smart contracts —, o arrefecimento das tensões geopolíticas e a aceleração dos fluxos para os ETFs de ether" impulsionam o ativo.

Kerbage ressalta que o ativo "foi visto por alguns como estagnado há dois anos e, no entanto, como destaquei na minha nota de setembro de 2023, o progresso fundamental em infraestrutura, tokenização e adoção estava silenciosamente ganhando força. Avançando para hoje, o Ethereum não apenas validou aquele otimismo, como também o acelerou".

"O papel da plataforma como principal blockchain de smart contracts está mais consolidado do que nunca. Fluxos institucionais, avanços tecnológicos e aplicações no mundo real impulsionaram a Ethereum para uma nova fase de maturidade, tornando seu caso de investimento atraente para investidores de longo prazo", afirma.

Para o executivo, esse novo momento da criptomoeda reflete, de um lado, uma série de avanços em termos de melhoria tecnológica no seu blockchain. Após uma sequência de atualizações, a Ethereum está mais ágil, eficiente, escalável e barata, ajudando a atrair usuários e projetos.

Além disso, um movimento de institucionalização do ether ganhou força com a aprovação de ETFs da criptomoeda, que geraram uma "demanda sustentável". Há, ainda, uma "consolidação da clareza regulatória" que ajudou o ativo a ganhar espaço entre investidores tradicionais.

Kerbage avalia que a criptomoeda é "comparável a ações de tecnologia com métricas mensuráveis", e que tende a atrair cada vez mais investidores pela sua associação com o processo de tokenização de ativos, já que domina as ferramentas essenciais para o processo.

Alta da Ethereum vai continuar?

Por fim, a Hashdex atribui a disparada recente do ether a uma mudança geracional, já que "as gerações mais jovens têm uma compreensão muito mais intuitiva da digitalização". "Essa mudança reflete a adoção histórica de tecnologias — como os cartões de crédito nos anos 1990 ou a ascensão da internet."

"O ceticismo das gerações mais velhas persiste, mas, uma década após sua criação, a utilidade do Ethereum é inegável, da mesma forma que hoje não conseguimos imaginar a vida sem smartphones", diz.

Considerando todos esses fatores, o executivo defende que "as percepções de estagnação estavam equivocadas". Por isso, defende que a criptomoeda deve ultrapassar os US$ 10 mil "quando começarmos a ver soluções de stablecoins sendo implementadas para pagamentos nos EUA".

"À medida que a infraestrutura se expande, a tokenização cresce de forma exponencial e ocorre a mudança geracional, o papel do ether como a 'infraestrutura global' se fortalece. Esse gigante antes considerado adormecido agora está totalmente desperto", destaca.

