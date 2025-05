Gestora vê bitcoin como 'rei' de cripto e aponta estratégia de investimento lucrativa para o setor

Matt Hougan, CIO da gestora Bitwise, afirmou em um nota para investidores enviada nesta semana que, por mais que o bitcoin seja o "rei" do mercado de criptomoedas, a melhor estratégia de investimentos para o setor envolve a criação de um portfólio diverso, multiativos.

No material, o executivo comparou o momento atual do mercado de criptomoedas ao início da expansão do setor de empresas de tecnologia digital, em 2024. Assim como naquele momento, Hougan disse que o menos arriscado é evitar escolher um "vencedor" potencial para concentrar investimentos.

Sobre o bitcoin, o CIO da Bitwise disse que ele é o "rei dos criptoativos, o maior, com mais liquidez e mais estabelecido. Na minha opinião, é semelhante a um 'ouro digital' e é o único criptoativo com potencial para se tornar uma moeda global importante".

Mesmo com a visão otimista sobre o bitcoin, Hougan ainda acredita que é importante diversificar investimentos no setor, até para aproveitar outras oportunidades. Ele destacou a alta recente da Ethereum, que disparou quase 40% na última semana e superou o desempenho do bitcoin.

Aproveitando o paralelo com a internet, o executivo lembrou que, em 2004, o negócio dominante do setor eram as buscas, com investidores concentrando aportes no Google, o "rei" da época. "Você podia dizer que a internet seria gigantesca, e aí iria comprar o player dominante do seu mercado dominante".

"Essa teria sido uma estratégia muito boa. Nos últimos 20 anos, o Google acumula uma alta de 6.309%", pontua. Por outro lado, existiam outros segmentos da internet com empresas que também poderia ter recebido investimentos, como Amazon, Netflix e Salesforce.

E a Netflix acabou tendo uma alta maior que a do Google no mesmo período, algo que não parecia óbvio em 2004. Hougan não descarta que o mesmo possa ocorrer dessa vez com as criptomoedas, e por isso defende que os investidores busquem criar portfólios diversificados, englobando diferentes segmentos do mercado.

Hougan ressaltou que, assim como a internet, os blockchains são uma tecnologia de propósito geral, uma camada para a construção de projetos. Alguns, como o bitcoin, querem ser uma versão melhorada do dinheiro. Outros, como Ethereum e Solana, querem ser redes programáveis para troca de informações e ativos.

O executivo da Bitwise avalia que o potencial completo da tecnologia blockchain pode não ter sido descoberto ainda, e que diversas redes diferentes atendem a serviços diferentes. Por isso, os retornos de investimentos no longo prazo podem variar "significativamente". Nesse cenário, a melhor estratégia é de dividir, e não concentrar, apostas.

