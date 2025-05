Investidor transforma US$ 9 mil em US$ 4 milhões com criptomoeda, mas pode ficar sem lucro; entenda

Um investidor anônimo chamou a atenção do mercado nesta semana após conseguir transformar US$ 9 mil investidos em uma criptomoeda em US$ 4,7 milhões. O crescimento foi de 515 vezes, representando um grande lucro potencial. Mas ele pode ficar sem o valor.

A movimentação foi identificada pela plataforma de monitoramento de blockchains LookOnChain, que encontrou o endereço de carteira digital do investidor em que as unidades do ativo estão armazenadas. A partir da análise, foi possível identificar a data de compra das unidades.

Ao todo, o investidor comprou 20,3 milhões de unidades da criptomoeda LAUNCHCOIN. Lançado recentemente, o ativo foi um dos destaques do mercado na última semana, com uma valorização de mais de 500%. Já a compra pelo investidor ocorreu em abril, antes da alta.

Com isso, o investidor conseguiu surfar na onda de valorização da moeda digital e reuniu um lucro não realizado expressivo. Mas o mercado foi rápido em apontar que ele pode ficar sem boa parte do montante. O motivo é a falta de liquidez em torno do projeto atualmente.

Dados mais recentes de plataformas de monitoramento de blockchain indicam que a liquidez diária da LAUNCHCOIN está abaixo dos US$ 2 milhões. Na prática, isso significa que o investidor está longe de encontrar um número suficiente de investidores interessados em comprar o ativo.

Para tentar realizar os ganhos, o investidor seria obrigado a realizar pequenas vendas diárias das unidades que possui. Entretanto, ele ainda pode contribuir para a desvalorização do ativo no processo, reduzindo a sua margem de lucro potencial ao final das operações.

O caso é mais um exemplo dos problemas de investir em projetos de criptomoedas novos e pequenos. A falta de liquidez acaba obrigando investidores a esperar para se desfazer dos ativos comprados e ter algum lucro, mas até lá a criptomoeda pode ter flutuações negativas.

A LAUNCHCOIN está ligada à plataforma de rede social descentralizada Believe e disparou após ter uma mudança de nome na rede. O mercado espera que o projeto transforme o ativo na sua criptomoeda própria, o que poderia impulsionar a demanda pelo ativo. Até o momento, porém, o anúncio ainda não ocorreu.

