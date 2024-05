NotCoin: CEO do Telegram elogia criptomoeda após estreia com alta de até 4.650%

Pavel Durov, CEO do Telegram, elogiou nesta sexta-feira, 17, a criptomoeda NotCoin, que estreou no mercado na véspera e tem chamado a atenção de investidores. O ativo está ligado a um jogo popular que foi lançado recentemente no próprio aplicativo de mensagens de Durov.

Em uma mensagem para os inscritos em seu canal no aplicativo, Durov comentou que "a NotCoin, um mini aplicativo no Telegram, alcançou mais de 35 milhões de usuários ativos em apenas alguns meses. Essa incrível história de sucesso mostra quão poderoso os ecossistemas do Telegram e do Ton são para os desenvolvedores".

"De repente, os usuários da NotCoin que apenas jogavam um jogo por diversão podem converter a moeda que obtiveram no jogo em um dinheiro de verdade", destacou o executivo. Além de ser lançada em diversas corretoras, a criptomoeda também teve um airdrop, espécie de distribuição gratuita para usuários.

O ativo foi criado a partir do blockchain Ton, que está ligado ao Telegram e foi escolhido pela plataforma de mensagens como sua rede principal para desenvolvimento de projetos. Ao todo, mais de 80 bilhões de tokens foram distribuídos gratuitamente para usuários, junto com o início de negociações em exchanges.

O jogo que deu origem à criptomoeda é simples: os jogadores recebem moedas virtuais ao clicarem em uma grande moeda que aparece na interface de chat do Telegram. Com o lançamento, é possível agora converter essas moedas em unidades de NotCoin, gratuitamente.

Nas últimas 24 horas, o ativo teve mais de US$ 1 bilhão em volume negociado, o colocando entre os dez criptoativos mais negociados no período. No momento, cerca de 678 mil carteiras digitais possuem alguma unidade do ativo, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 700 milhões.

Além disso, a criptomoeda chegou a registrar altas de até 4.650% logo após a sua estreia, mas ainda apresenta alta volatilidade. No momento, o ativo é negociado a US$ 0,0069, segundo dados do CoinGecko, com uma alta diária de 6%, mas distante do pico de US$0,037.

"Imagine – centenas de milhões de dólares em valor foram criados para usuários do Telegram neste mini aplicativo do nada em questão de meses. Agora estamos vendo uma grande onda de novos mini apps sendo desenvolvidos no Telegram e no Ton", comentou Durov.

