Após forte demanda, contratos futuros de bitcoin começam a ser negociados na B3

Os contratos futuros de bitcoin começaram a ser negociados na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, nesta quarta-feira, 17. De acordo com a B3 em um comunicado, o produto é mais uma oportunidade para o investidor incluir em sua carteira exposição a criptomoedas, além de executar estratégias de proteção contra a variação de preços.

A negociação estará disponível na bolsa das 9h às 18h30 em dias de semana. O futuro utilizará o índice Nasdaq Bitcoin Reference PriceTM Index (NQBTCTM) como referência. O valor de um contrato será o equivalente a 0,1 bitcoin, ou seja, 10% do valor da criptomoeda em Reais, e o vencimento dos contratos será mensal.

Nesse tipo de contrato, de acordo com a B3 em um comunicado, a liquidação será exclusivamente financeira, ou seja, não há compra e venda de criptomoedas. Os resultados financeiros das negociações ocorrem sobre a variação de preço do bitcoin.

O contrato ainda conta com formadores de mercado, agentes que negociam o produto e ajudam a trazer liquidez e confiabilidade para a formação de preços.

“Produtos ligados a criptomoedas vem sendo procurados pelos investidores. Estamos comprometidos em atender essa demanda do mercado e expandir nossa oferta de produtos, que permite diversificação de estratégias para todos os clientes, incluindo pessoas físicas”, afirmou Marcos Skistymas, diretor de Produtos Listados da B3.

Como negociar futuros de bitcoin na B3?

Para negociar contratos futuros de bitcoin, o investidor deve primeiro verificar se tem o perfil de risco compatível com o investimento, que é considerado arriscado por conta de sua alta volatilidade. Ao negociar futuros de bitcoin, o investidor se compromete a comprar ou vender uma determinada quantidade do ativo digital em uma data futura por um preço já pré-determinado. No caso dos contratos futuros de bitcoin na B3, a margem mínima é de R$ 100.

A bolsa brasileira ainda explica que os investidores que mantiverem posições nos contratos, ou seja, que não zerarem suas posições até o final do pregão, deverão depositar o equivalente a 50% do valor do contrato e que os contratos vão sofrer, todos os dias, ajustes em seu valor até o dia do seu vencimento, sempre na última sexta-feira do mês.

O que isso significa para o setor cripto?

Para o lançamento, a B3 alegou uma demanda crescente por instrumentos regulados no Brasil para a exposição em criptomoedas. Esta não é a primeira iniciativa da bolsa brasileira envolvendo a classe de ativos. A B3 já oferece a negociação de ETFs de criptomoedas como HASH11 e QBTC11, que já acumulam o patrimônio líquido de R$ 4,8 bilhões e conquistaram 183 mil investidores no Brasil.

Recentemente, a B3 também anunciou o lançamento de uma corretora de criptomoedas para investidores institucionais e uma plataforma de ativos tokenizados.

