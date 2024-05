Com bitcoin “de lado”, outra criptomoeda dispara 17% em um dia; descubra qual

Nesta sexta-feira, 17, o bitcoin se encaminha para encerrar a semana com pouca variação de preço nas últimas 24 horas. Enquanto isso, outras criptomoedas se destacam e disparam até 17% em um dia.

No momento, a maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 66.017, com queda de 0,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar disso, o bitcoin ainda acumula alta de 4,7% nos últimos sete dias e 56% desde o início do ano.

LINK dispara

A LINK, criptomoeda da plataforma Chainlink, ganhou destaque nesta sexta-feira por um movimento de alta significativo.

Cotada a US$ 16,20, a LINK disparou mais de 17% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar disso, ela apresenta ganho de “apenas” 8% desde o início do ano.

"À medida que o mercado de criptoativos inicia sua fase de recuperação, observa-se frequentemente um destaque para certas altcoins que superam o desempenho médio de seus pares. Neste contexto, a Chainlink se destaca devido à sua colaboração estratégica com o SWIFT, o sistema global de pagamentos. Ambas as entidades estão colaborando para a tokenização de ativos em larga escala”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Durante o Consensus 2024, grande evento do mundo cripto que ocorrerá no fim do mês, Sergey Nazarov, cofundador da Chainlink, e um representante do SWIFT discutirão os avanços e planos futuros dessa parceria. Isso acaba aumentando as expectativas do mercado quanto ao impacto potencial dessas iniciativas, influenciando positivamente a performance de LINK à medida que os investidores começam a precificar as revelações esperadas para o evento", acrescentou o especialista à EXAME.

Criptomoedas hoje

Além disso o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.061, com alta de 2,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

No mesmo período, ainda se destacam Cardano e Avalanche, que subiram 6% e 5,8%, respectivamente.

