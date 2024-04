B3 tem mais de 7 mil contratos de futuros de bitcoin negociados em 1º dia de operação

O novo contrato de futuro de bitcoin lançado pela B3 na última quarta-feira, 17, totalizou 7,4 mil negociações no seu primeiro dia de operações. Os dados foram divulgados pela própria empresa, que informou ter recebido cerca de 11 mil ordens de compra ou venda por investidores.

Em um comunicado, Marcos Skistymas, diretor de Produtos Listados da B3, destacou que "o momento é muito propício para a negociação do bitcoin no mercado futuro. Estamos às vésperas do halving, que traz impacto para o preço da criptomoeda, e o mercado agora tem um instrumento apropriado para se proteger ou operar essa expectativa de variação de preço".

"Além disso, esse é o primeiro derivativo ligado a uma cripto aqui na B3 e ele foi bastante demandado pelo mercado, o que justifica os bons números do primeiro dia", pontuou o executivo da empresa responsável por administrar a Bolsa de Valores.

Em uma publicação no LinkedIn, Juca Andrade, vice-presidente de produtos e clientes da B3, comentou que o produto foi "bastante demandado pelo mercado" e também ressaltou a importância do lançamento na mesma semana em que ocorrerá o halving da criptomoeda, um dos eventos mais importantes do mercado cripto.

"Os produtos ligados à cripto têm despertado o interesse do investidor. Já temos 13 ETFs e um BDR de ETF em circulação com essa temática aqui na bolsa e vamos continuar trazendo evoluções, em parceria com o mercado, para que os investidores possam ter exposição a criptomoedas", afirmou.

Em entrevista exclusiva à EXAME nesta semana, o líder da B3 Digitas, braço da B3 focado na área de ativos digitais, destacou que a empresa pretende intensificar projetos nessa área e que está estruturando o lançamento de uma corretora de criptomoedas para seus clientes institucionais.

Como negociar futuros de bitcoin na B3?

O valor de um contrato será equivalente a 0,1 bitcoin, ou seja, 10% do valor da criptomoeda em reais, e o vencimento dos contratos será mensal. A negociação dos contratos futuros de bitcoin estará disponível das 9h às 18h30 em dias de semana. O produto utiliza o índice Nasdaq Bitcoin Reference PriceTM Index (NQBTCTM) como referência.