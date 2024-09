Pix: Banco Central já devolveu R$ 1,1 bi para vítimas de fraudes ou falhas no sistema

O Banco Central já devolveu R$ 1,1 bilhão a pessoas prejudicadas por fraudes ou falhas operacionais em transferências por Pix por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Criada em novembro de 2021, a ferramenta visa a facilitar o ressarcimento de recursos para vítimas de transações indevidas.

Do total de recursos devolvidos, R$ 952,3 milhões devem-se a contestações por fraudes, enquanto R$ 167,6 milhões são referentes a problemas de falha operacional.

O percentual de devolução ante o número total de fraudes ainda é baixo. Este ano é de 8,2%. A parcela de transações com pedidos de devolução por fraudes em relação ao total de operações no Pix é de 0,007%.

Criado para coibir golpes, o mecanismo, porém, vem sendo usado por criminosos como parte de um esquema para enganar as vítimas. Funciona da seguinte forma: o golpista entra em contato com a vítima alegando que fez um Pix por engano e pedindo a devolução do dinheiro. Paralelamente, o criminoso faz a requisição ao MED. No fim, fica com o dobro do valor.