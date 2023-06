Fundos de criptomoedas têm entrada recorde e um ativo dispara 120% em sete dias

O mercado de criptomoedas segue otimista após movimentações de grandes empresas do mercado financeiro como BlackRock e Fidelity Investments no setor. Enquanto o bitcoin acumula alta de mais de 15% nos últimos sete dias, no entanto, uma outra criptomoeda se destaca após disparar 119% no mesmo período.

O bitcoin cash, criptomoeda criada a partir de um hard fork na rede original do Bitcoin, é cotado a US$ 232,53 no momento, com alta de 5,62% nas últimas 24 horas e 119% nos últimos sete dias, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Melhorias técnicas e a listagem da criptomoeda na EDX Markets, nova corretora de criptomoedas lançada pela Fidelity Investments, terceira maior gestora de ativos do mundo, estão entre as razões para a alta repentina.

O bitcoin cash é a 18ª maior criptomoeda do mundo com um valor de mercado de US$ 4,5 bilhões, segundo dados do CoinMarketCap. Ela foi criada como uma alternativa ao bitcoin após desentendimentos da comunidade sobre qual seriam os verdadeiros desejos de Satoshi Nakamoto, o criador anônimo do bitcoin, para a criptomoeda.

A ideia de criar o bitcoin cash foi do fabricante de hardware de mineração Bitmain e teve o apoio de Roger Ver, personalidade envolvida em polêmicas no universo das criptomoedas.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Bitcoin pode chegar a US$ 32 mil em breve

Já o bitcoin, cotado a US$ 30.879, teve alta de apenas 1% nas últimas 24 horas após recuar do patamar de US$ 31 mil no início da semana. No entanto, a primeira criptomoeda do mundo acumula alta de 15% nos últimos sete dias, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Depois de subir mais de 20% em uma semana, é comum que o bitcoin faça um recuo antes de voltar a subir. Uma correção para US$ 28 mil antes de buscar regiões acima de US$ 31 mil seria o natural”, disse Fernando Pereira, gerente de conteúdo da BitGet.

Fundos de bitcoin tiveram entrada recorde na última semana. O BITO, primeiro ETF de futuros de bitcoin aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), registrou uma entrada recorde de US$ 65 milhões.

Especialistas acreditam que o bitcoin pode continuar subindo, com o otimismo em alta no mercado após a solicitação da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, para um ETF de bitcoin à vista, e do lançamento da EDX Markets pela Fidelity Investments.

“Caso a tendência continue, podemos ver o preço chegar a US$ 32.600, com novas notícias favoráveis ao setor ou pela recuperação do mercado internacional, apesar da queda do S&P 500 e do Nasdaq nas últimas duas semanas”, disse Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset Management.

Analistas da Fairlead Strategies ainda apontam indicadores técnicos que podem confirmar a tendência de alta do bitcoin, caso a criptomoeda passe dos US$ 31.900.

“Permanecemos neutros a longo prazo no bitcoin, mas uma quebra acima da nuvem semanal e um sinal mensal de 'compra' do MACD ditariam um viés de alta", escreveram os analistas em uma nota aos clientes na última segunda-feira, 26.

A nuvem Ichimoku, criada pelo jornalista japonês Goichi Hosoda no final dos anos 1960, é usada por traders e analistas para monitorar o momento e a direção da tendência de um ativo.

