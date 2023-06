Com mais de US$ 4 trilhões sob gestão, Fidelity Investments lança corretora de criptomoedas

O mercado de criptomoedas ganhou nesta terça-feira, 20, um novo participante de destaque. A EDX Markets é a nova corretora cripto da Fidelity Investments, Citadel Securities e Charles Schwab.

De acordo com o seu anúncio de lançamento, a corretora espera atrair “líderes do setor” incorporando as melhores práticas de finanças tradicionais e oferecendo vantagens exclusivas, incluindo liquidez, cotações competitivas e um modelo não custodial projetado para minimizar conflitos de interesse. O foco é nos investidores institucionais, já que a plataforma não atende clientes do varejo.

Inicialmente, a EDX irá oferecer a negociação de apenas quatro criptoativos: bitcoin, ether, litecoin e bitcoin cash. A plataforma é sem custódia, ou seja, a corretora pretende manter os ativos de clientes em bancos terceirizados e um custodiante cripto.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

“A EDX baseia-se nas melhores práticas das finanças tradicionais para fornecer aos clientes benefícios distintos, incluindo liquidez, cotações competitivas e um modelo exclusivo e sem custódia projetado para mitigar conflitos de interesse”, afirmou o anúncio.

Nos próximos meses, a EDX planeja introduzir a EDX Clearing, uma câmara de compensação destinada a liquidar negócios realizados na plataforma EDX Markets. Este sistema permitirá que as negociações sejam realizadas com uma contraparte central, oferecendo vantagens notáveis aos seus clientes, como melhor competição de preços, riscos de liquidação minimizados e maior eficiência operacional.

Interesse de grandes gestoras em cripto

Como parte de sua estratégia de crescimento, a EDX concluiu recentemente uma rodada de financiamento atraindo investidores estratégicos como Miami International Holdings, DV Crypto, Global Trading Strategies, GSR Markets e Hudson River Trading.

Esses investidores se juntam à coalizão existente de investidores fundadores, que incluem gigantes no mercado como a Fidelity Investments, terceira maior gestora de ativos do mundo, com mais de US$ 4 trilhões sob gestão.

Além da Fidelity, estão entre os investidores fundadores Charles Schwab, Citadel Securities, Paradigm, Sequoia Capital e Virtu Financial. Segundo a empresa, o financiamento adicional será utilizado para desenvolver ainda mais a plataforma de negociação da EDX e solidificar sua posição no mercado.

Recentemente, outra gigante anunciou movimentos no setor cripto. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo com mais de US$ 10 trilhões sob gestão, solicitou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) autorização para ofertar um fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista nos Estados Unidos. Se aprovado, este será o primeiro no país.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok