Fundos de criptomoedas receberam R$ 10 bilhões em investimentos ao longo de 2023

Os fundos de investimento em criptomoedas registraram aportes totais de US$ 243 milhões na última semana de 2023, elevando o total de capital aportado para US$ 2,2 bilhões (R$ 10 bilhões, na cotação atual) no acumulado do ano, de acordo com dados da CoinShares. Os investimentos são calculados com base nos tokens vendidos e comprados.

Os fundos de bitcoin registraram os fluxos de entrada mais significativos, somando mais de US$ 1,9 bilhão – representando 86% do total. Já a Solana ficou em um distante segundo lugar, registrando US$ 167 milhões em entradas. Os produtos negociados em bolsa (ETP) multiativos e atrelados ao BNB contrariaram a tendência geral, registrando saídas líquidas de US$ 18 milhões e US$ 1 milhão, respectivamente.

Quando analisados ano a ano, os produtos de investimento em criptomoedas em 2023 atraíram mais recursos do que em 2022. Os fundos de bitcoin também registraram os maiores aportes em 2022, com US$ 388 milhões, representando 47,5% do total de US$ 816 milhões. Os fundos multiativos vieram em seguida, com US$ 272 milhões, enquanto os do BNB registraram um fluxo de saída de US$ 24 milhões.

O atual mercado de alta para fundos de criptomoedas parece ter começado na semana de 29 de setembro. Antes disso, os fundos de criptomoedas haviam registrado resgates em oito das nove semanas anteriores.

Os ETPs são fundos de investimento cujos títulos ou ações são projetados para acompanhar o preço de um determinado ativo. Os ETPs de criptomoedas geralmente acompanham o preço de ativos de capitalização de mercado significativa, como o bitcoin ou o ether.

Alguns investidores preferem se expor às criptomoedas por meio de fundos em vez de manter a posse dos ativos, já que os investidores podem armazenar ações desses fundos em uma conta de corretagem tradicional.

