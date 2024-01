Bitcoin tem volatilidade após Payroll, enquanto mercado aguarda ETFs

O bitcoin enfrenta um dia de volatilidade nesta sexta-feira, 5, alternando entre uma valorização observada no início do dia e uma queda após a divulgação de dados de emprego no relatório Payroll dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o mercado aguarda novidades sobre a liberação de ETFs da criptomoeda nos EUA, o que pode destravar novas altas.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, nas últimas 24 horas, o bitcoin acumula uma queda de 1,9%, com seu preço em US$ 43,3 mil. O mercado de criptomoedas como um tudo acumula um recuo maior, de 2,4%, enquanto o ether tem perdas de 2,8%, a US$ 2.223.

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, aponta que o fato da queda ter se intensificado após a divulgação do Payroll indica que os dados podem ser a causa do movimento. O mercado foi surpreendido por um relatório de empregos melhor que o esperado.

A geração maior de empregos nos Estados Unidos sugere que a economia do país segue aquecida. Entretanto, analistas indicam que os dados podem levar o Federal Reserve a ser mais cauteloso em movimentos de cortes de juros, com intensidades menores, o que tende a prejudicar ativos mais arriscados, caso do bitcoin e outras criptomoedas.

Ao mesmo tempo, o relatório "Market Overview" da Mynt divulgado nesta semana já apontava que "dado o provável estado de exaustão dos preços após tamanha volatilidade, é de se esperar que os preços fiquem lateralizados entre as faixas de US$ 44.135 e US$ 43.080 nos próximos dias", o que tem acontecido.

Galhardo afirma ainda que "após a série de liquidações ocorridas na quarta-feira, o mercado cripto retornou a um nível de alavancagem considerado saudável. As taxas de funding para contratos futuros de bitcoin, anteriormente próximas a 50% ao ano, regrediram à media de 10%".

"Simultaneamente, os níveis de open interest reverteram às mínimas de dezembro, após o fechamento de posições em contratos futuros que excediam US$ 1 bilhão", pontua o analista.

"Com o mercado agora mais equilibrado e com níveis de alavancagem moderados, podemos ver a continuação da tendência de alta dos preços, principalmente impulsionada pela expectativa da aprovação de ETFs de bitcoin à vista na próxima semana", avalia.

