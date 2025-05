Fundador da Binance diz que bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão até o final do ano

O fundador e ex-CEO da Binance Changpeng Zhao compartilhou uma projeção na última segunda-feira, 5, de que o bitcoin poderá valer US$ 1 milhão até o final do ano de 2025. Se a previsão se concretizar, o movimento implicaria em uma valorização da criptomoeda mais de 10 vezes.

Zhao falou sobre o tema durante uma entrevista para o podcast Farokh Radio. Questionado sobre o futuro da criptomoeda, o executivo compartilhou a sua projeção de que o ativo tem potencial para encerrar o ano em um preço entre US$ 500 mil e US$ 1 milhão.

Além disso, o ex-CEO da Binance disse que o mercado de criptomoedas deve encerrar o ano de 2025 em uma capitalização de mercado recorde, na casa dos US$ 5 trilhões. Atualmente, a capitalização do setor está em US$ 3 trilhões, segundo dados da plataforma CoinGecko.

Apesar do otimismo em relação ao bitcoin e outras criptomoedas, Zhao também disse que "99,99%" de todas as criptomoedas meme que existem atualmente vão "quebrar", criticando a falta de valor intrínseco desses ativos. Por outro lado, ele elogiou o "potencial de longo prazo" da intersecção entre cripto e inteligência artificial.

"A inteligência artificial vai se casar com blockchain", projetou o bilionário. Ele acredita em uma forte integração entre as duas tecnologias, e também destacou o potencial da área de DeSci (ciências descentralizadas) como uma forma de usar cripto para fomentar a inovação científica.

Durante a entrevista, Zhao compartilhou uma visão positiva sobre a nova postura regulatória do governo dos Estados Unidos para criptomoedas e descartou qualquer chance de retornar à posição de CEO da Binance. Ele renunciou ao cargo após um acordo com o governo dos EUA.

Zhao acredita que o bitcoin vai atingir um novo preço recorde no atual ciclo do mercado. Em 2020, o executivo compartilhou uma projeção de que a criptomoeda chegaria aos US$ 100 mil, algo que ocorreu apenas no final de 2024. Agora, ele espera uma alta ainda maior.

O ex-CEO da Binance não entrou em detalhes sobre a sua projeção e também não se arriscou a compartilhar uma data mais precisa para a criptomoeda atingir o patamar de preço milionário. No momento, o bitcoin é cotado na casa dos US$ 94 mil, após um recorde de US$ 109 mil no início do ano.

