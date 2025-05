Bitcoin tem lateralidade em US$ 93 mil, mas decisão do Fed pode ser 'divisor de águas'

O bitcoin opera em leve queda nesta terça-feira, 6, apresentando uma lateralidade em meio à cautela de investidores antes da conclusão da reunião de política monetária do Federal Reserve. O mercado estará atento a sinalizações sobre os próximos passos da autarquia, em especial sobre possíveis cortes na taxa de juros dos Estados Unidos.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, por volta das 10h55, o bitcoin acumulava uma queda de 0,2% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 93.732. Já o ether tem um desempenho pior, com perda de 2,3% e cotado em US$ 1.758. O mercado de criptomoedas como um todo apresenta desvalorização de 2,7% no mesmo período.

Lucas Josa, especialista em criptoativos da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirmou durante o Morning Call Crypto desta terça-feira que "o principal dado que a gente tem para acompanhar essa semana é, sem sombras de dúvidas, o que o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos vai trazer".

Ele explica que o foco não estará na decisão de juros em si, mas muito mais sobre a "orientação do que ele vai fazer daqui para frente, se o Comitê já está pensando em cortar taxa de juros, em qual ritmo está pensando em fazer isso ou se está relativamente ok com esse nível de aperto monetário e se vai ficar ok com ele por mais tempo".

"Principalmente por causa das perspectivas sobre uma possível recessão nos Estados Unidos, pode ser que o banco central acelere um pouco mais para acomodar tudo isso, mas hoje esse ainda não é o cenário básico. Ele seria mais positivo, mas não é necessariamente o que pode acontecer", pontua.

Segundo Josa, "agora é um momento não necessariamente para sair comprando adoidado, colocando a carroça na frente dos bois. É para realmente comprar, fazer posições de longo prazo, e uma compra com cautela, em especial quando pensa no cenário de altcoins [criptomoedas alternativas], porque a dominância do bitcoin segue subindo".

Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, diz que a decisão do Fed pode ser um "divisor de águas para o curto prazo, devendo ditar o ritmo da volatilidade nos próximos dias", potencialmente quebrando a atual lateralidade do bitcoin.

"Mais importante que a decisão em si será o tom adotado por Jerome Powell em sua fala. Caso ele sinalize que o banco central está mais inclinado a flexibilizar a política monetária nos próximos meses, isso pode trazer novo fôlego ao bitcoin e a outros ativos de risco. Por outro lado, um posicionamento mais rígido, indicando que os juros devem seguir elevados por mais tempo, tende a gerar pressão adicional sobre o mercado", explica.

