FTX anuncia parceria que pode salvar corretora cripto da falência e retomar saques

Na última semana, a corretora de criptomoedas FTX passou por uma série de altos e baixos que deixaram o mercado cada vez mais em polvorosa. De segunda maior do mundo, a empresa passou a estar por um fio graças à uma série de acontecimentos que culminaram em saques massivos na plataforma. No entanto, a situação parece ter encontrado uma luz no fim do túnel a partir de uma parceria com Justin Sun, fundador do blockchain Tron.

A partir da parceria, a FTX receberia uma ajuda financeira semanal para poder liberar os saques de investidores em sua plataforma.

“Temos o prazer de anunciar que chegamos a um acordo com a Tron para estabelecer uma facilidade especial para permitir que os detentores de TRX, BTT, JST, SUN e HT troquem ativos de FTX 1:1 para carteiras externas”, anunciou a FTX nesta quinta-feira, 10.

Inicialmente, o valor a ser depositado será de US$ 13 milhões em ativos. No entanto, este valor pode mudar, segundo o anúncio.

“O valor a ser depositado dependerá de uma série de fatores, como demanda de saque e capacidade de financiamento a ser fornecida pela Tron”, afirmou a publicação.

A iniciativa pode fornecer uma “luz no fim do túnel” para a FTX, que já havia sido declarada como “morta” pela maioria dos especialistas e investidores após a desistência da Binance em adquirir a corretora.

No entanto, o valor de US$ 13 milhões pode ser pouco para resolver a situação por completo. Ainda que novos depósitos estejam previstos, segundo o próprio CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, o valor total necessário para salvar a FTX da falência é de aproximadamente US$ 8 bilhões.

“Ao fornecer um cronograma definido da quantidade de tokens a serem introduzidos no mercado e o tempo correspondente, nosso objetivo é fornecer mais clareza ao mercado, permitindo que os usuários tomem decisões mais informadas”, informou a FTX.

A Small step for the stability of crypto industry, a Big step for #FTX and #TRON users! We keep our commitment to #TRON holders including #TRX #BTT #JST #SUN #HT wherever they are. Hat off to the teams for building the Crypto Ark in such a short time @FTX_Official @HuobiGlobal https://t.co/mdJ38il3Mt — H.E. Justin Sun🌞🇬🇩🇩🇲🔥 (@justinsuntron) November 10, 2022

"Um pequeno passo para a estabilidade da indústris cripto, um grande passo para os usuários da FTX e da Tron", publicou Justin Sun em seu Twitter.

A FTX também informou que os depísitos de TRON, a criptomoeda do blockchain TRON, estarão desativados em sua plataforma durante o período de recuperação da corretora.

“Agradecemos sinceramente sua paciência e apoio à FTX durante este período! E esperamos ter mais informações para compartilhar em um futuro próximo. Também somos muito gratos à equipe da Tron por nos ajudar nesses tempos difíceis e fornecer suporte para a indústria de criptomoedas em geral”, concluiu a empresa.

